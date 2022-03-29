5 преимуществ использования линолеума в квартире

Среди отделочных материалов, которые часто покупают в строительных маркетах, оказался линолеум. Специалисты называют несколько причин популярности этого товара. Например, привлекает его цена. Также он востребован, так как позволяет быстро и качественно выполнить настил и не требует много времени для подготовки основания.

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Износостойкость

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Линолеум представлен на рынке в широком ассортименте. Производители выпускают его в нескольких разновидностях, отличающихся степенью износостойкости. Если вы планируете купить линолеум для частного жилья, вам вполне достаточно средних показателей, ведь проходимость в квартире не такая большая, как в учебном заведении или офисе. Если же вы знаете, что в помещении, где вы планируете монтировать линолеум, будет постоянно много людей, нужно повысить требования к износостойкости материала. Консультант магазина поможет определиться с выбором нужного товара.

Экологичность

В жилом помещении очень важно создать комфортные и безопасные условия для людей. С этой целью для отделки подбираются природные материалы или те, которые прошли жесткую проверку на токсичность, содержание опасных веществ и радиоактивность. Линолеум выпускается с многоуровневым контролем качества: если вы покупаете материал в надежном магазине, вы получаете гарантию безопасности, которую вам могут подтвердить сертификатом.

Эффективность

Напольное покрытие является не только эстетической составляющей интерьера, но и выполняет изолирующие функции. Так, он защищает нижние слои от влаги, солнечного света, пыли и т. д. Благодаря наличию нижних слоев с теплоизолятором линолеум становится эффективным инструментом для сохранения тепла в доме. Кроме того, он может выступать и в качестве шумоизолятора, что крайне важно в квартирах в многоэтажных домах.

Эстетичность

Потребители и дизайнеры уделяют большое внимание дизайну линолеума. Это важно, так как после ремонта хочется получить гармоничное и современное жилье, где отделка задает тон и помогает формировать уют в доме. Производители ежегодно поставляют новые модели с интересными узорами, расцветками, оригинальными решениями. Это дает свободу в формировании жилого пространства и позволяет подобрать материалы в цветовом, фактурном и стилевом исполнении.

Простота монтажа

Линолеум наклеивают на заранее подготовленное основание. Главное требование – оно должно быть абсолютно ровным и гладким. Сам процесс укладки линолеума занимает несколько часов. Сразу после высыхания клея можно эксплуатировать напольное покрытие, оно не требует дополнительной обработки или покраски.