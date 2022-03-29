Как перекрасить кухонный фартук: инструкция

На самом деле перекрасить можно практически все. И если плитка на кухонном фартуке морально устарела, потеряла вид и перестала радовать глаз, то ее можно перекрасить, затратив минимум усилий и средств. Как это сделать и получить отличный результат — в материале "Рамблера".

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Подготовка поверхности

Сначала нужно тщательно отмыть плитку, для этого можно использовать любое абразивное чистящее средство. Затем обезжирить любым растворителем, можно взять спирт, ацетон или жидкость для снятия лака, в зависимости от того, что у вас есть под рукой. После этого нужно взять наждачную бумагу с самым мелким зерном для шлифовки и слегка пройтись по всей плитке. Затем еще раз отмыть плитку от пыли, уделяя особое внимание швам.

Нанесение грунта

Этот этап не стоит пропускать. Грунт позволяет сэкономить на количестве слоев краски и обеспечивает более равномерное нанесение. Важное условие: грунт должен полностью высохнуть.

Покраска

Для окрашивания плитки лучше взять поролоновый валик. Красьте в одном направлении, например, сверху вниз. После высыхания первого слоя, можно нанести второй, но на этот раз перпендикулярно первому слою, то есть слева направо.

Финиш