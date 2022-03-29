Как перекрасить кухонный фартук: инструкция

На самом деле перекрасить можно практически все. И если плитка на кухонном фартуке морально устарела, потеряла вид и перестала радовать глаз, то ее можно перекрасить, затратив минимум усилий и средств. Как это сделать и получить отличный результат — в материале "Рамблера".
Сначала нужно тщательно отмыть плитку, для этого можно использовать любое абразивное чистящее средство. Затем обезжирить любым растворителем, можно взять спирт, ацетон или жидкость для снятия лака, в зависимости от того, что у вас есть под рукой. После этого нужно взять наждачную бумагу с самым мелким зерном для шлифовки и слегка пройтись по всей плитке. Затем еще раз отмыть плитку от пыли, уделяя особое внимание швам.
Этот этап не стоит пропускать. Грунт позволяет сэкономить на количестве слоев краски и обеспечивает более равномерное нанесение. Важное условие: грунт должен полностью высохнуть.
Для окрашивания плитки лучше взять поролоновый валик. Красьте в одном направлении, например, сверху вниз. После высыхания первого слоя, можно нанести второй, но на этот раз перпендикулярно первому слою, то есть слева направо.
Не все краски требуют финишного слоя, эту информацию нужно уточнять у производителя. Если такая необходимость есть, сверху нанесите прозрачный лак. Обратите внимание на его характеристики, он должен быть моющимся и устойчивым к истиранию.