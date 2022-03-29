Лайфхаки из СССР, которые работают

Смекалка и находчивость мам и бабушек может пригодиться в повседневной жизни даже сегодня.

Фото: Кадр из фильма "Иван Васильевич меняет профессию" Кадр из фильма "Иван Васильевич меняет профессию"

Во времена дефицита и экономии рождаются лучшие хитрости, которые облегчают быт и помогают справиться с рутинной. Берем на вооружение лайфхаки мам и бабушек, которые до сих пор безотказно работают.

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Отстирать вещи —легко!

Любые пятна можно вывести с помощью кипятка, если залить им ткань сразу после загрязнения. Горячая вода победит даже свежие пятна от ягод, травы или вина. Следы на одежде исчезнут всего за несколько секунд.

Случайные росчерки от шариковой ручки с ткани не вывести даже качественным порошком, зато их легко устранить с помощью обычного молока — просто промокнуть молоком пятно и оставить на пару минут. Хозяйки уверяют: грязь исчезнет!

Вернуть кухонным полотенцам первозданный вид поможет необычный рецепт: ткань нужно погрузить в кипяток, в котором растворены пара ложек порошка, ложка отбеливателя и столько же растительного масла. После того, как вода остыла, полотенца достаточно постирать привычным способом.

Продлить жизнь капроновым колготкам

Неожиданная стрелка на колготках может испортить весь день. От зацепок на такой деликатной ткани не застрахованы даже самые аккуратные девушки. Во времена СССР качественные чулки достать было непросто, поэтому им стремились продлить жизнь. Сделать ткань прочнее помогал холодильник. Колготки нужно убрать на ночь в морозилку, а утром дать им растаять. Те, кто попробовал это способ, уверяют — чулки служат гораздо дольше и становятся прочнее.

Вернуть блеск вилкам и ложкам

Продлить жизнь столовым приборам сейчас может специальная жидкость, но тридцать лет назад таких продуктов в магазинах не было. Поэтому вилки и ложки из мельхиора хозяйки чистили зубным порошком: он быстро устранял потемнение и возвращал приборам блеск.

Сохранить продукты

Продлить свежесть продуктов сейчас помогают специальные отсеки в холодильнике и заводская упаковка. Но некоторые хитрости из СССР пригодятся и сейчас. Хлеб дольше останется мягким, если хранить его в деревянной хлебнице, а если сама емкость пластиковая, то выпечку стоит разместить на деревянной разделочной доске.

Открытая томатная пасте не заплесневеет, если ее немного подсолить, а сверху налить ложку растительного масла перед тем, как убрать в холодильник.

Бьюти-хитрости родом из детства

Обилия косметических средств в продаже тоже не было, поэтому выглядеть ярко и ухоженно помогали простые лайфхаки. Некоторые из них, конечно, безнадежно устарели: не стоит накручивать ресницы на горячую ложку и мазать воспаление на лице зубной пастой. Но другие работают и сейчас.

Так, даже бюджетный бальзам для волос сделает пряди мягкими и блестящими, если нанести его дважды: до и после мытья головы.