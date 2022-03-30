Может ли быть ремонт квартир недорогим и быстрым

Владельцы квартир желают, чтобы ремонтные работы были недорогими и проводились быстро.
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Конечно, можно поклеить обои, покрасить пол или побелить потолок, и это будет считаться быстрым ремонтом. Однако рано или поздно начинают отклеиваться обои, откалываться облицовочная плитка и проч. В таких случаях на первое место выходит цена.
Можно, конечно, сделать недорогой ремонт своими руками. Для этого в первую очередь следует иметь некоторый опыт в ремонтных работах. Специалисты советуют следовать таким практичным советам.
Советы дизайнера, как сделать недорогой ремонт
Существует несколько советов, как быстро и недорого превратить помещение в стильное.
- Выбрать стиль ремонта. Меньше всего денег заберет ремонт квартиры в таких стилях как минимализм, лофт или скандинавский. Классика же может быть слишком дорогой.
- Рекомендуется отказаться от круглых перегородок в пользу стандарту или классики. Круглые стены украдут полезную площадь, могут сделать помещение громоздким. Чем проще будет решение, тем более функциональным и практичным будет помещение.
- Потолки. В рамках дешевого и быстрого ремонта рекомендуют оставить бетонные потолки. Можно обработать потолки белой краской или же заказать натяжной. В последнем случае натяжные материалы полностью скрывают все трещины и предупреждают появление новых. Натяжной потолок не нужно все время белить или красить, он выдерживает любые протечки.
- Рекомендуется делать перегородки из гипсокартона. Это самое бюджетное и быстрое решение. Подобные поверхности можно отделывать обоями – это тоже недорогой и практичный вариант.
- В санузле лучше всего уложить плитку. Сэкономить можно, если помещать ее в местах, которые контактируют с водой. Некоторые специалисты рекомендуют оклеивать ванную обоями со специальным влагостойким покрытием.
- Керамогранит и керамическая плитка – это самые практичные и бюджетные виды покрытий. Они не страдают от воды, не боятся падения тяжелых материалов. Плитка – это самый лучший вариант для отделки прихожей, кухни и ванной комнаты. А вот ламинат повреждается при попадании на него воды, расходится по швам, ядовит при горении.
- Двери можно устанавливать самые дешевые. В старых домах двери можно оставить, просто переделав их в гармонии с оставшимся интерьеров. А вот ручки или замки нужно брать качественные, не экономить на них. Красивая фурнитура сделает дверь более привлекательной и к тому же прослужит долго. Иногда достаточно просто перекрасить дверь, и она снова будет служить как новая.