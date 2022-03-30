10 идей, чем украсить стены в вашем доме

Красиво и интересно оформленные стены в помещениях значительно влияют на общее впечатление от интерьера.

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Во-первых, рассмотрите вариант оформления стен с помощью зеркал и их интересных композиций.

Во-вторых, оригинальным решением для оформления стен могут стать тарелки. Придумайте интересную цветовую гамму для комбинации из тарелок, которая гармонично впишется в общее цветовое решение в интерьере.

В-третьих, ваша спальня или гостиная станут более уютными, если стену украсить ковром из джута. Данные ковры представлены в различных вариантах и их можно подобрать под стиль интерьера помещения.

В-четвертых, не забудьте про гирлянды, которые будут отлично смотреться на стенах не только в новогодние праздники, но и в течение всего года.

В-пятых, стены можно украсить соломенными шляпами. Причем обратите внимание на их расположение и сочетание цветов.

В-шестых, стандартным, но интересным решением, может стать украшением стены с помощью полочки и зеркала. Данный вариант оформления отличается еще и функциональностью, так как на полочку можно поставить книги или украсить ее своими любимыми вещами.

В-седьмых, оригинально и очень стильно будет смотреться стена, оформленная плоскими плетеными корзинами. Такое решение подойдет для столовых, гостиных и кухонь.

В-восьмых, очень красиво на стене будет смотреться кашпо. Причем стоит обратить внимание на растения, так как если на стене будет расположено несколько кашпо, то их сочетание имеет большое значение.

В-девятых, изящным оформлением стены может стать макраме.