Как избежать квартирных краж и ограблений

Кражи чаще всего совершаются из квартир и других помещений с личной собственностью граждан, когда владельцы имущества:
Фото: Анапское ЧерноморьеАнапское Черноморье
- находясь дома, оставляют дверь не запертой;
- предоставляют ночлег случайным знакомым или незнакомым лицам;
- уходя из дома, оставляют ключи от квартиры под ковриками, в электрощитах, почтовых ящиках и других обусловленных местах;
- оставляют открытыми окна, форточки, балконные двери;
- не производят своевременной замены изношенных и вышедших из строя замков и запорных устройств на входных дверях, окнах;
- проявляют беспечность.
Рекомендации для избежания квартирных краж и ограблений
Сделайте свою квартиру более защищенной, для этого:
- Хорошо укрепите входную дверь. По возможности приобретите усиленную деревянную или металлическую дверь, либо установите вторую. С согласия соседей целесообразно (если позволяет планировка) на лестничной площадке установить дополнительную дверь (металлическую или усиленную деревянную), отсекающую пространство (тамбур) перед входными дверями в квартиры;
- Желательно укрепить металлическими штырями дверную коробку (при наличии деревянной двери);
- Установите на дверь два замка различной конструкции.
- Оборудуйте ее смотровым глазком и цепочкой.
Въезжая в новую квартиру или дом:
- Установите дополнительные замки или замените их на новые;
- Уделите внимание защите окон, балконов (лоджий), особенно квартир, расположенных на первых и последних этажах, а также примыкающие к пожарным лестницам, газовым, водосточным трубам, иным строительным конструкциям.
- Установите на таких окнах, балконах (лоджиях) решетки или жалюзи.
Ваши затраты по усилению технической укрепленности квартиры обязательно оправдаются!
Уезжая из дома на определенный срок, постарайтесь соблюдать следующие правила:
- Не сообщайте посторонним и малознакомым лицам о своих планируемых поездках или о приобретении дорогостоящих вещей;
- Примите меры, чтобы в почтовом ящике не скапливалась корреспонденция, договоритесь с родственниками или соседями регулярно забирать ее или абонируйте на почте специальный ящик.
В своей повседневной жизни не пренебрегайте следующими советами:
- Если в вашу квартиру заходят посторонние (работники коммунальных служб, мастера по ремонту бытовых приборов, различных общественных организаций и т.п.), ограничьте их маршрут движения, примите меры сопровождения в помещении. Не оставляйте на видных местах ключи от квартиры, гаража, документы, деньги;
- Следите за высотой деревьев у Ваших окон, для исключения проникновения в помещение по ветвям;
- Зашторивайте окна, чтобы посторонние не могли рассмотреть обстановку в квартире;
- Составьте список номеров ценных бумаг, дорогостоящих вещей, хранящихся дома, при отсутствии номеров можно самостоятельно поставить метку. Это позволит, в случае кражи, быстрее вернуть похищенное и отыскать преступников;
- Эффективной формой защиты от проникновения посторонних является содержание собаки;
- Рекомендуем Вам оборудовать квартиру, коттедж и иное место хранения с личной собственностью (гараж, садовый домик) автономной сигнализацией, которая при проникновении «злоумышленников» подает звуковой сигнал или заключить договор на централизованную охрану помещения с подразделением вневедомственной охраны;
- На виду у Вас должен быть телефон участкового инспектора полиции.
Во избежание грабежей и разбойных нападений:
- Не открывайте дверь незнакомым людям или случайным знакомым. Если они представляются сотрудниками различных служб либо должностными лицами, потребуйте у них документ удостоверяющий их личность, а в сомнительных случаях, позвоните в организацию, которую они представляют или попросите зайти позже, если Вы один дома;
- Никогда не говорите «незнакомцам» что Вы один дома и не открывайте дверей посторонним лицам;
- Если находясь дома Вы заметите, что кто-то пытается открыть дверь ключом или взламывает ее, постарайтесь блокировать дверь и вызвать полицию по «02», а при отсутствии телефона не стесняйтесь звать на помощь в окно, постарайтесь привлечь внимание стуком в пол, потолок, стены или батареи отопления;
- В случае, когда Вы открываете дверь и обнаруживаете постороннего, необходимо, не входя в помещение, быстро закрыть дверь на ключ, оставить его в замке, вызвать полицию, оповестить соседей и вести наблюдение за квартирой, не подвергая свою жизнь опасности;
- Если Вы заметили в квартире следы пребывания посторонних, то не входя в нее, вызовите полицию, ничего не трогайте;
- Старайтесь установить хорошие отношения с соседями в доме, договоритесь с ними о взаимном наблюдении за квартирами, обменяйтесь телефонами;
- Учитывая, что жильцы Вашего подъезда заинтересованы в сохранности имущества и своей безопасности, коллективно решите вопрос приобретения и установки в подъезде домофонов, переговорно-замочного устройства или кодового замка. В этом случае ограничивается доступ посторонних лиц в подъезд. В настоящее время выпускаются видеодомофоны, оснащенные видеокамерой и монитором для наблюдения за обстановкой на лестничной клетке и площадке у дверей квартиры.
- Как показывает многолетняя практика, наиболее надежным способом защиты имущества и безопасности Вашего здоровья от преступных посягательств является охрана с помощью технических средств сигнализации.