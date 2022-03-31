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38 минут назад

Россиянам напомнили о штрафах за сорняки на дачах

МослентаМослентаиещё 7

О штрафах за нарушения на дачном участке напомнил россиянам в беседе с РИА НедвижимостьЪ управляющий партнер юридической компании Freeviser Михаил Паюшин.

Россиянам напомнили о штрафах за сорняки на дачах
Фото: UnsplashUnsplash

За большое количество сорняков могут оштрафовать на 20–50 тысяч рублей.

За попытку сбить беспилотники, которые следят за земельными участками, будет наложен штраф в размере от 40 до 50 тысяч рублей. Если владелец участка уверен, что дрон не принадлежит государству, следует обратиться в полицию.

Штраф до 10 тысяч рублей грозит в случае, если дача с категорией земли не под сельхозназначение, используется для предпринимательской деятельности.

Оштрафовать на три-пять тысяч рублей могут за мойку авто на участке, а за складирование мусора — на одну-две тысячи.

Размер забора также может стать причиной санкций. Запрещены ограды выше 1,8 метра, материал не должен препятствовать проникновению солнечного света на участок соседей. В противном случае можно получить до пяти тысяч рублей штрафа.

Ранее владельцам дачных участков назвали условия для получения штрафа зимой.

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