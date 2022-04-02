Хранение вещей: что мы делаем не так

Почему вешалка — не всегда хороший вариант для хранения одежды и как мы сами сокращаем срок службы некоторых вещей, читайте в материале "Рамблера".

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Уберите специи с открытых полок

В интерьере изящные стеклянные баночки с приправами смотрятся весьма привлекательно, но на вкусе приправ такой вариант хранения сказывается не слишком хорошо. Чтобы всевозможные специи сохраняли свой аромат и вкус, их необходимо хранить в сухом, прохладном и темном месте. Поэтому емкостям с приправами лучше отвести место в кухонном шкафчике.

Не оставляйте зубные щетки на раковине

Зубная щетка с утра, конечно, должна быть под рукой, поэтому чаще всего большинство людей оставляют этот предмет прямо на раковине. Однако, это не лучший вариант хранения. Дело в том, что оставшиеся на щетинках бактерии в условиях влажности в ванной начинают очень быстро размножаться, что вряд ли можно назвать полезным. Щетку после каждого использования следует тщательно промывать и просушивать. А хранить ее лучше всего не в ванной, а, например, в шкафчике в спальне.

Убирайте одежду в шкаф

Повседневную одежду часто вешают на стулья или хранят на специальных напольных вешалках-рейлах. Способ, возможно, удобный: например, можно подобрать сразу несколько образов на неделю, повесить вещи на плечики и просто надевать каждый день, не ныряя в недра платяного шкафа. Однако такое удобство негативно сказывается на состоянии вещей. Хранящаяся таким образом одежда притягивает пыль, на ней оседает шерсть домашних животных и прочая мелкая грязь. Разумнее все же убрать вещи в шкаф.

Не вешайте свитеры и джемперы на плечики

Трикотажная и шерстяная одежда моментально деформируется при таком хранении. Свитеры, джемперы и свитшоты следует аккуратно складывать и хранить на полках в шкафу.

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