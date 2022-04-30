Какую зелень легко выращивать дома на подоконнике

Многие люди боятся выращивать зелень у себя на подоконнике и предпочитают покупать ее, предполагая, что самостоятельно взрастить новую приправу трудно. Но это не так – существует множество видов зелени, которые совершенно неприхотливы к условиям, и ничего сложного в этом нет. О том, какую зелень можно вырастить у себя дома и дополнить блюдо свежей приправой – читайте в материале “Рамблера”.

Чабрец

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Чабрец, его еще называют тимьян, можно легко вырастить в домашних условиях – он неприхотлив и капризничает крайне редко. Пряность нужно посадить в питательную почву и поставить на подоконник, чтобы на тимьян попадало как можно больше света. Время от времени его нужно поливать и подкармливать.

Чабрец светолюбив, поэтому прекрасно чувствует себя на окнах с южной стороны дома. При этом он не очень любит жару – 22 градуса по Цельсию считается оптимальной температурой для этого растения.

Чтобы тимьян хорошо и быстро рос, следует подобрать для него подходящий питательный и рыхлый грунт. Самым простым способом будет взять черенки. Их берут у взрослого здорового растения, длина черенка должна быт порядка 5-7 сантиметров. Веточки сажают в землю на глубину 2-3 сантиметров и с помощью пакета создают тепличные условия. Когда черенок укоренится, остается лишь регулярно поливать растение и избегать излишней жары. Переохлаждать также не стоит, зимой не нужно держать горшок с чабрецом на балконе, если в нем может быть температура ниже плюс трех градусов по Цельсию.

Зеленый лук

Нет ничего проще, чем вырастить на подоконнике зеленый лук. Для этого надо взять обычный репчатый лук и поместить его в стакан с водой. Предварительно лучше промыть луковицу под водой и снять верхний слой шелухи. Важно: в стакане луковица не должна свободно плавать, лучше взять стакан, диаметр горлышка которого будет уже самого лука, тогда луковица не будет проваливаться в воду, а питаться жидкостью будут только корни.

Чтобы вода и сам лук не начали гнить, регулярно меняйте воду.

Когда корни разрастутся, пересадите луковицу в землю. Лук очень светолюбив, поэтому на подоконнике он будет чувствовать себя очень комфортно.

Базилик

Комфортное для выращивания на подоконнике растение. Базилик неприхотлив, при этом парочка его листочков всегда добавляют блюду неповторимый вкус.

Базилик удобнее сажать семенами в небольшой горшок, грунт должен быть рыхлый, подойдут разные смеси:

универсальный грунт для комнатных растений с садовой землей (в пропорции 1:1);

биогумус смешанный с грунтом для комнатных растений (в пропорции 1:4);

биогумус смешанный с кокогрунтом (в пропорции 1:2).