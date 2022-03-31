Как тратить меньше времени на уборку и больше на себя

Идеальная чистота в квартире — мечта каждой хозяйки. Но, к сожалению, у нас нет волшебной палочки, которая в считанные секунды разложит уже постиранные и поглаженные вещи по шкафам и избавит от пыли, и всем известный Мистер не появится, чтобы помыть пол. Поэтому приходится все делать самостоятельно. Однако существует несколько способов, с помощью которых удастся поддерживать чистоту и меньше времени тратить на разборки в жилище.

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Для начала, чтобы не пришлось сутки вымывать дом, эксперты советуют регулярно поддерживать чистоту. То есть не разбрасывайте вещи, а убирайте их сразу на место, не собирайте гору посуды, а помойте сразу же после приема пищи и так далее.

Также есть мнение, если какая-либо вещь не использовалась больше полутора лет, она больше не пригодится. Значит надо собраться с силами и провести ревизию, освободив пространство в квартире. К тому же намного легче проводить уборку, когда нет лишних предметов. Также от мелких, но нужных вещей, особенно на открытых полках, лучше избавиться. Разложите их по контейнерам, тканевым мешочкам и спрячьте в шкаф. Дело в том, что разбросанные предметы визуально создают беспорядок и будут мешать быстро протереть пыль.

Для поддержания плиты в чистоте можно застелить поверхность плиты, если она газовая, фольгой, заранее проделав отверстия под конфорки. Таким образом не придется бороться с пригоревшими или жирными пятнами, а будет достаточно сменить фольгу. А отмыть самую жирную и закоптившуюся духовку можно средством для промывки труб, разведенным в воде и нанесенным с помощью пульверизатора на стенки духового шкафа, рекомендует rsute. Затем, будучи в перчатках, смыть грязь губкой.