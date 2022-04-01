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48 минут назад

Зачем нужно замораживать яичную скорлупу: видео

Диана Товсепова

Домашние дела могут стать гораздо легче, если знать некоторые секреты. Чаще всего, такие знания приходят с опытом, но в век социальных сетей, можно узнать множество полезных лайфхаков, просто пролистав ленту в TikTok.

О новом свойстве куриного яйца рассказал пользователь @goryachev.family. Оказывается, размельченная яичная скорлупа поможет заточить ножи в блендере. Смотрите видео, чтобы узнать подробности полезного "яичного" лайфхака.

А ранее мы писали о бытовых лайфхаках 90-х, которые актуальны и сегодня.

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