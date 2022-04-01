Зачем нужно замораживать яичную скорлупу: видео

Домашние дела могут стать гораздо легче, если знать некоторые секреты. Чаще всего, такие знания приходят с опытом, но в век социальных сетей, можно узнать множество полезных лайфхаков, просто пролистав ленту в TikTok.
О новом свойстве куриного яйца рассказал пользователь @goryachev.family. Оказывается, размельченная яичная скорлупа поможет заточить ножи в блендере. Смотрите видео, чтобы узнать подробности полезного "яичного" лайфхака.
А ранее мы писали о бытовых лайфхаках 90-х, которые актуальны и сегодня.