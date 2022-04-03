В доме, где есть дети, на кухне часто стоят пакеты, переполненные баночками от пюре, кашек и мяса. Куда деть эти пустые емкости? Стекло можно сдать в сортировочный центр на вторичную переработку, но это требует времени, и не в каждом городе есть центр сбора вторсырья. Можно применить емкости в быту: например, сделать из них контейнеры для хранения. Пользовательница TikTok под ником @nmateko показала, как повторно использовать старые баночки на кухне: девушка предлагает использовать их для хранения специй.