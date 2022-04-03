Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+14° в 
USD 83.43EUR 92.15
Войти в почту
41 минуту назад

Как использовать пустые банки из-под детского питания на кухне: видео

Мира Маркина

В доме, где есть дети, на кухне часто стоят пакеты, переполненные баночками от пюре, кашек и мяса. Куда деть эти пустые емкости? Стекло можно сдать в сортировочный центр на вторичную переработку, но это требует времени, и не в каждом городе есть центр сбора вторсырья. Можно применить емкости в быту: например, сделать из них контейнеры для хранения. Пользовательница TikTok под ником @nmateko показала, как повторно использовать старые баночки на кухне: девушка предлагает использовать их для хранения специй.

Как сделать

  • Вымыть баночки изнутри, очистив их от любой грязи;
  • Обязательно высушить, чтобы порошок не лип к стенкам;
  • Приклеить бирки для каждого вида или написать название маркером;
  • Опционально — покрасить крышечки в красивый цвет, подходящий по интерьеру;
  • Пересыпать специи из пакетиков. Готово!

Автор видео отметила, что подобный способ хранить специи поможет с порядком даже на маленькой кухне. "Моя кухня небольшая, но так мне стало удобнее. Среди этого хаоса я всегда забывала, какие у меня есть, и приходилось перелистывать каждую упаковку", — пишет девушка в комментариях к ролику.

Другие секреты хозяек: "Рамблер" ранее показывал, зачем замораживать яичную скорлупу.

Дом и сад,Видео,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители