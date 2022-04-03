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1 час назад

Названы запрещенные для посадки на даче растения

Lenta.ruиещё 4

Юрист по экспертным заключениям Европейской Юридической Службы Надежда Федорчук заявила, что многие дачники полагают, что на своей земле они могут сажать все, что захотят, но это не так. В интервью агентству «Прайм» она рассказала, от каких растений стоит отказаться.

Названы запрещенные для посадки на даче растения
Фото: pixabay.compixabay.com

Федорчук напомнила, что российским законодательством утвержден список растений, запрещенных в стране для культивации. Среди них культуры, которые содержат наркотические и психотропные вещества. В частности, согласно тексту постановления Правительства от 2010 года N 934 на земельных участках, включая дачи, нельзя выращивать розу гавайскую, голубой лотос и мимозу хостилис.

Если владелец участка не знал, что растение выходит в запрещенный список, то он все равно понесет за него ответственность. Поэтому юрист призвала россиян быть внимательнее.

«За выращивание в крупных и особо крупных размерах растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, предусмотрена уголовная ответственность по статье 231 Уголовного кодекса Российской Федерации», — заключила она.

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