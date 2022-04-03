Названы запрещенные для посадки на даче растения

Юрист по экспертным заключениям Европейской Юридической Службы Надежда Федорчук заявила, что многие дачники полагают, что на своей земле они могут сажать все, что захотят, но это не так. В интервью агентству «Прайм» она рассказала, от каких растений стоит отказаться.

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Федорчук напомнила, что российским законодательством утвержден список растений, запрещенных в стране для культивации. Среди них культуры, которые содержат наркотические и психотропные вещества. В частности, согласно тексту постановления Правительства от 2010 года N 934 на земельных участках, включая дачи, нельзя выращивать розу гавайскую, голубой лотос и мимозу хостилис.

Если владелец участка не знал, что растение выходит в запрещенный список, то он все равно понесет за него ответственность. Поэтому юрист призвала россиян быть внимательнее.