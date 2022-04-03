Какие семена нужно сажать в апреле

В апреле огородникам пора вплотную заняться рассадой. Что требует уже незамедлительной посадки, а что может подождать, «Вечерке» рассказал биолог Михаил Краснов.

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Действительно, пришло время заниматься рассадой. Не переживайте, что у соседей томаты и перцы уже «колосятся», вы все успеете! Но, чтобы облегчить себе жизнь на будущее, постарайтесь сажать семена в отдельную тару или по крайней мере не слишком густо их сейте.

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Особенно важно поступать так с теми культурами, которые отличаются по началу хрупкостью стебельков — это, например, кабачки, огурцы, бобовые культуры. Кстати, продолжаю настаивать на том, что сажать огурцы рассадой совсем не обязательно. Да, кажется, что так вы скорее добьетесь результата, однако это не факт. Пересаженная рассада будет укореняться, на какое-то время перестанет расти, адаптируясь к новым условиям и открытому пространству. И огурцы, и кабачки, не говоря о фасоли, все же лучше сеять в открытый грунт — и хлопот меньше, и риски утраты посевов минимальны.

Да, посадки придется укрывать, но страшно ли это? Лутрасил и спанбонд, например, можно спокойно оставить на грядке — если растения проклюнутся, солнышка им хватит и под укрытием. Томаты — да, совсем другое дело. Ростки же кабачков можно укрывать пластиковыми емкостями. Только сделайте в них пару дырочек для аэрации.

Лук-порей: поспешите

Интерес к порею растет: он ароматен, прекрасно запекается в духовке и на гриле, отлично чувствует себя в заморозке. Сейте его скорее, не позже первой недели апреля, иначе не вырастет!

Томаты: больше света

Апрель — последний месяц для оптимальной высадки томатов на рассаду: речь идет только о суперранних сортах и супердетерминантах. Сорта «аляска», «гавриш», «яблонька», «ля-ля-фа F1» и «дубок», посеянные в это время, могут уже к концу июня порадовать вас первыми плодами. Всходы томатов любят полив!

Капуста: много воды

В апреле сеют капусту среднего или позднего срока созревания, с ранней вы, если не посадили ее, пролетели. Помните, что семенам капусты для прорастания нужно много воды, не давайте почве пересохнуть. Если вы протянете еще какое-то время с посевом — дождитесь уж конца апреля и посейте ее в грунт.

Тыква: осторожно!

Мощнейшее растение на стадии ростка легко ломается, так что будьте аккуратны. Росточки надо поставить в самое прохладное место на подоконнике, а еще лучше — вынести их на застекленный балкон, если есть такая возможность. Тыква вырастет крупной, если на плети будет одна завязь.

Перец: внимание на сроки

В зависимости от сорта перец может принести плоды как через 80, так и через 150 дней. Поэтому, если вы только собираетесь за семенами в магазин, смотрите при покупке на сроки созревания, иначе без урожая останетесь. Некоторые любят сажать перец в теплицу в конце апреля, но лучше не спешить.

Кабачки: отдельные емкости

Перед посевом семена кабачков держат в тепле — например, заворачивают во влажную марлю и отправляют на батарею. Важно произвести посев кабачков в отдельные емкости, чтобы пересадить их потом без травм. Если сажаете семена в грядки, сейте их по три-четыре семечка, а потом слабый росток прищипните. Хрупки и патиссоны, учтите это.

Салат: возьмите пинцет

Рассадой обычно растят кочанный салат, но его пикировка — дело хлопотное. Есть вариант — сеять салат в отдельные емкости пинцетом. Тогда, посадив сами горшочки в землю, вы получите рядок растений, не нуждающихся в прополке. Всходы салата — на фото вверху.

Пекинская капуста: создайте кочан

Когда она удается, радости у огородника — море. Если капуста приживется и вы вовремя скрепите ее верхние листочки, чтобы внутри развивался «кочан», и сами наедитесь вдоволь, и соседей угостите.

Фасоль: лучше в грунт

Главный минус ее посадки на рассаду — быстрый рост. Если она вдруг махнет ввысь, большой вопрос, перевезете ли вы ее на дачу, не поломав. Лучше подождите немного и посадите ее замоченными семенами в грунт.

Арбузы: нагрейте семена

Увлечение выращиванием арбузов захватывает среднюю полосу России. Арбузы тоже лучше сажать в грунт, но если хотите выращивать их рассадой — пожалуйста. Помните только, что семена арбуза очень туговсхожи из-за плотной оболочки, поэтому перед посадкой выдержите их в горячей воде минимум 15 минут. Это же относится и к дыням — вдруг решите попробовать вырастить их, благо сорта для нашего климата уже выведены.

Зелень и пряности: подождите

Майоран и иссоп, мелисса, сельдерей, базилик, чабрец — эти цари ароматов будут радовать вас весь сезон. Но их росточки нужно будет пикировать, а это задача непростая. Конечно, хочется, чтобы вся эта красота появилась на нашем столе как можно раньше, но совет от души — потерпите и посейте травы и пряности в грунт, на грядку, сразу на постоянное место.

ВАЖНО

Цветы, которые еще не поздно посеять в апреле на рассаду

Кохия, петуния, аквилегия, агератум, однолетние астры и георгины, амарант, лобелия, ипомея, бархатцы, годеция, душистый табак, сальвия, портулак, гелиотроп.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Мария Цепкова, ландшафтный дизайнер: