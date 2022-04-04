Когда сеять морковь в открытый грунт в 2022 году

Морковь – холодоустойчивая огородная культура, способная выдерживать неблагоприятные погодные условия.
Поэтому к ее посеву можно приступать уже в марте или апреле. Но для того, чтобы семена хорошо взошли, а сеянцы развивались нормально, надо учитывать климатические особенности регионов.
Витаминный плод распространен во всех климатических зонах, но это не говорит о его морозоустойчивости. В Северном и в Северо-западном регионе к работе приступают в II-III декаде мая не раньше 14 дней после завершения холодов. На юге питательный плод высаживают весной или осенью, учитывая требовательность сорта. Не ошибиться позволит изучение сведений, представленных на упаковке.
Время работ рассчитывают так, чтобы вегетационный период начался спустя 14 дней после окончания холодов и завершился не позднее 2-х недель до предполагаемого начала сезонного похолодания.
Выбирают посадочные благоприятные дни с учетом фаз активности луны.
Благоприятные дни:
Апрель - 1, 3, 5, 8-9, 28, май - 2, 5-6, 28, июнь - 10-12, 20-21, сентябрь - 1-3, 24-25, 29-30, октябрь - 2-3, 21-24, 28, 30, ноябрь - 1-3, 24-25, 29-30.
Нейтральные дни:
Апрель - 22-23, май - 19-20, июнь - 15-16, сентябрь - 6, 14, 28, октябрь - 5, 14, 21, 28, ноябрь - 4, 12, 26.
Неблагоприятные дни:
Апрель - 8, 21, май - 7,8, июнь - 25-26, сентябрь - 1-5, 7-13, 29, 30, октябрь - 4, 6-13, 29-31, ноябрь - 1-3, 5-11, 27-30.
Как и любую другую культуру, морковь для правильной вегетации и получения единых всходов, предварительно подготавливают. Семенной материал калибруют по размеру, дезинфицируют в слабом растворе марганцовки, а затем вымачивают в воде, добавляя стимуляторы роста: Янтарную кислоту или «Эпин». По готовности, семена просушивают на протяжение суток рядом с радиатором отопления, и только после этого приступают к посеву в открытый грунт.
Культуру высевают в ряды, каждые 25 см, на глубину 1,5 см. Семена очень мелкие, что затрудняет редкий посев. Можно использовать семенные ленты. Рядом сеют другие растения, например, укроп или редьку, что поможет в маркировке рядов. Прореживание — молодые растения нужно прореживать.
Ранние сорта моркови должны расти на расстоянии около 5 см. Более поздние сорта должны расти в пределах 10 см друг от друга. Необходимо регулярно поливать и проводить прополку. Удобрение — требуется подкормка нитратом аммония. Используют дозу 15 г на кв.м. Посадка в марте или в конце июня, снижает заражение вредителями.
Сорта делят на 3 типа: ранние, среднеспелые и позднеспелые. Весной можно сажать любой сорт. Позднеспелые овощи – летом. Для осени наиболее подходящими являются морозостойкие ранние и среднеспелые сорта. Раннеспелая морковь, не подходит для долгого хранения, ее сажают столько, сколько планируют употребить сразу после сбора. Среднеспелую морковь в основном выращивают для потребления сразу. Позднеспелую – для хранения и употребления зимой.
Если проблемы с выращиванием корнеплодов не наблюдается, не стоит в качестве профилактики, использовать химические средства от заболеваний и насекомых. Лучше предпочесть натуральные средства, способные предотвратить проблему. Среди вариантов: мыльный раствор, укропная вода, корица.
Несмотря на неприхотливость растения, морковь капризна к поливам. Чтобы вырастить хороший урожай, садоводу-огороднику важно вносить влагу регулярно, соблюдая одинаковые интервалы. Интенсивность воды, зависит от климата и погоды, установившейся в регионе. В весеннее время — соблюдают умеренность, а летом — увеличивают интервалы до одного раза в два дня.
Совместить полив с прикормом, можно путем использования гранулированного материала или сыпучего порошка. В качестве натурального средства, применяют древесную золу. Удобрение рассыпают равномерно, проливая поверх водой из бочки.
При условии посадки сидератов под зиму, сразу после сбора урожая, морковь не нуждается в дополнительном прикорме на протяжение нескольких недель после посадки. Сбалансированный уровень PH в сочетании с микроэлементами в составе, позволят получить ранние всходы, соответствующие времени вегетации.
Процедуры являются взаимосвязанными и обязательными. Чтобы морковь могла полноценно питаться и получать кислород, необходимо удалять сорняки, поглощающие ценные минералы, предназначенные для моркови. Проводят агротехнические манипуляции после полива, чтобы исключить механических повреждений.
При неправильно проведенной посадке и слишком частом загустение, прореживание необходимо для правильного развития и полноценного роста корнеплода. Многие садоводы-огородники, несмотря на соблюдение интервалов, все равно придерживаются методики прореживания, как только растение наберет несколько полноценных листьев. Оптимальным расстоянием между растениями, считается интервал от 5 до 7 см. Отклонения в большую или меньшую сторону, могут быть связаны с весом и размером, указанным в описании сорта.
Способ посадки под зиму, является самым популярным среди большинства садоводов и огородников. Благодаря осеннему посеву семян, ростки всходят в весеннее время раньше, а главное — имеют устойчивость к низким температурам и бактериальным болезням. Благоприятное время определяется от региона и среднегодичных климатических показателей.
В качестве места для проведения работ, используют почву с нейтральным содержанием кислотно-щелочного баланса. Если уровень PH нарушен, грядку перекапывают, просыпая древесную золу и универсальные удобрения.
Главный враг морковки – морковная муха, которая слетается на запах ботвы. Поэтому нужно правильно выращивать культуру, не загущать посадки и не давать влаге застаиваться в грунте. Если это не сработало и видите, как листочки начинают закручиваться, то это намек на появление мухи. Используйте Искру, Алатар или Инта-Вир для обработки.
Морковка также страдает от различных вариантов гнили, вроде склеротиниоза, фомоза, бактериоза, альтернариоза и ботриоза. Для профилактики важно соблюдать правила севооборота и вовремя убирать остатки растений с грядок.