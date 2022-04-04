Когда сеять морковь в открытый грунт в 2022 году

Морковь – холодоустойчивая огородная культура, способная выдерживать неблагоприятные погодные условия.

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Поэтому к ее посеву можно приступать уже в марте или апреле. Но для того, чтобы семена хорошо взошли, а сеянцы развивались нормально, надо учитывать климатические особенности регионов.

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Сроки посадки моркови по лунному календарю в 2022 году

Витаминный плод распространен во всех климатических зонах, но это не говорит о его морозоустойчивости. В Северном и в Северо-западном регионе к работе приступают в II-III декаде мая не раньше 14 дней после завершения холодов. На юге питательный плод высаживают весной или осенью, учитывая требовательность сорта. Не ошибиться позволит изучение сведений, представленных на упаковке.

раннеспелые (80 – 100 суток);

среднеспелые (100 – 120 суток);

позднеспелые (120 – 140 суток). Продолжительность вегетационного периода у каждого вида разная:

Время работ рассчитывают так, чтобы вегетационный период начался спустя 14 дней после окончания холодов и завершился не позднее 2-х недель до предполагаемого начала сезонного похолодания.

Выбирают посадочные благоприятные дни с учетом фаз активности луны.

Благоприятные дни:

Апрель - 1, 3, 5, 8-9, 28, май - 2, 5-6, 28, июнь - 10-12, 20-21, сентябрь - 1-3, 24-25, 29-30, октябрь - 2-3, 21-24, 28, 30, ноябрь - 1-3, 24-25, 29-30.

Нейтральные дни:

Апрель - 22-23, май - 19-20, июнь - 15-16, сентябрь - 6, 14, 28, октябрь - 5, 14, 21, 28, ноябрь - 4, 12, 26.

Неблагоприятные дни:

Апрель - 8, 21, май - 7,8, июнь - 25-26, сентябрь - 1-5, 7-13, 29, 30, октябрь - 4, 6-13, 29-31, ноябрь - 1-3, 5-11, 27-30.

Подготовка семян моркови к посеву

Как и любую другую культуру, морковь для правильной вегетации и получения единых всходов, предварительно подготавливают. Семенной материал калибруют по размеру, дезинфицируют в слабом растворе марганцовки, а затем вымачивают в воде, добавляя стимуляторы роста: Янтарную кислоту или «Эпин». По готовности, семена просушивают на протяжение суток рядом с радиатором отопления, и только после этого приступают к посеву в открытый грунт.

барботирование;

термическая обработка;

прокаливание в духовом шкафу;

стратификация. Альтернативными вариантами подготовки семечек, являются:

Весенний посев моркови

Культуру высевают в ряды, каждые 25 см, на глубину 1,5 см. Семена очень мелкие, что затрудняет редкий посев. Можно использовать семенные ленты. Рядом сеют другие растения, например, укроп или редьку, что поможет в маркировке рядов. Прореживание — молодые растения нужно прореживать.

Ранние сорта моркови должны расти на расстоянии около 5 см. Более поздние сорта должны расти в пределах 10 см друг от друга. Необходимо регулярно поливать и проводить прополку. Удобрение — требуется подкормка нитратом аммония. Используют дозу 15 г на кв.м. Посадка в марте или в конце июня, снижает заражение вредителями.

Сорта делят на 3 типа: ранние, среднеспелые и позднеспелые. Весной можно сажать любой сорт. Позднеспелые овощи – летом. Для осени наиболее подходящими являются морозостойкие ранние и среднеспелые сорта. Раннеспелая морковь, не подходит для долгого хранения, ее сажают столько, сколько планируют употребить сразу после сбора. Среднеспелую морковь в основном выращивают для потребления сразу. Позднеспелую – для хранения и употребления зимой.

Уход

полив;

внесение удобрений;

поверхностное рыхление;

прополка при необходимости;

мульчирование для удержании влаги;

профилактика болезней и вредителей. Регулярный уход за морковью — это залог получения качественного и полезного урожая, богатого витаминами, минералами и макроэлементами. Чтобы получить корнеплоды, соответствующие выбранному сорту, рекомендуется соблюдать простые агротехнические действия:

Если проблемы с выращиванием корнеплодов не наблюдается, не стоит в качестве профилактики, использовать химические средства от заболеваний и насекомых. Лучше предпочесть натуральные средства, способные предотвратить проблему. Среди вариантов: мыльный раствор, укропная вода, корица.

Регулярность поливов

Несмотря на неприхотливость растения, морковь капризна к поливам. Чтобы вырастить хороший урожай, садоводу-огороднику важно вносить влагу регулярно, соблюдая одинаковые интервалы. Интенсивность воды, зависит от климата и погоды, установившейся в регионе. В весеннее время — соблюдают умеренность, а летом — увеличивают интервалы до одного раза в два дня.

Совместить полив с прикормом, можно путем использования гранулированного материала или сыпучего порошка. В качестве натурального средства, применяют древесную золу. Удобрение рассыпают равномерно, проливая поверх водой из бочки.

Внесение удобрений

При условии посадки сидератов под зиму, сразу после сбора урожая, морковь не нуждается в дополнительном прикорме на протяжение нескольких недель после посадки. Сбалансированный уровень PH в сочетании с микроэлементами в составе, позволят получить ранние всходы, соответствующие времени вегетации.

Прополка и рыхление: необходимость

Процедуры являются взаимосвязанными и обязательными. Чтобы морковь могла полноценно питаться и получать кислород, необходимо удалять сорняки, поглощающие ценные минералы, предназначенные для моркови. Проводят агротехнические манипуляции после полива, чтобы исключить механических повреждений.

Можно ли не прореживать морковь

При неправильно проведенной посадке и слишком частом загустение, прореживание необходимо для правильного развития и полноценного роста корнеплода. Многие садоводы-огородники, несмотря на соблюдение интервалов, все равно придерживаются методики прореживания, как только растение наберет несколько полноценных листьев. Оптимальным расстоянием между растениями, считается интервал от 5 до 7 см. Отклонения в большую или меньшую сторону, могут быть связаны с весом и размером, указанным в описании сорта.

Посадка моркови осенью

Способ посадки под зиму, является самым популярным среди большинства садоводов и огородников. Благодаря осеннему посеву семян, ростки всходят в весеннее время раньше, а главное — имеют устойчивость к низким температурам и бактериальным болезням. Благоприятное время определяется от региона и среднегодичных климатических показателей.

выбирают только ранние сорта моркови с короткой вегетацией. Среднеспелые и поздние разновидности корнеплода не используют, чтобы сократить вероятность плохого хранения;

манипуляции проводят с наступлением первых заморозков, чтобы морковь не смогла прорасти и вымерзнуть до наступления зимы;

предпочитают поверхностный посев, не превышающий в глубину 2-х см;

после зимовки с началом таяния снега, грядку укрывают агрополотном или пищевой пленкой, защищающей молодые всходы от вернувшихся заморозков. Защиту убирают по достижении 8-10 градусов тепла. При выборе способа озимой посадки, придерживаются следующим правилам:

В качестве места для проведения работ, используют почву с нейтральным содержанием кислотно-щелочного баланса. Если уровень PH нарушен, грядку перекапывают, просыпая древесную золу и универсальные удобрения.

Болезни и вредители для морковки

Главный враг морковки – морковная муха, которая слетается на запах ботвы. Поэтому нужно правильно выращивать культуру, не загущать посадки и не давать влаге застаиваться в грунте. Если это не сработало и видите, как листочки начинают закручиваться, то это намек на появление мухи. Используйте Искру, Алатар или Инта-Вир для обработки.