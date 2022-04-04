Как с помощью газировки продлить жизнь цветам

Цветочный букет простоит дольше, если добавить в воду газированную воду и некоторые другие ингредиенты. Об этом рассказали изданию Express представители сервиса открыток и подарков Funky Pigeon.

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По словам экспертов, сохранить надолго срезанные цветы позволит своеобразный "коктейль", добавленный воду. В его состав должны входить газировка, лимонная кислота, сахар и отбеливатель.

"Газировка обеспечит сахар, необходимый для питания цветов, а отбеливатель защитит воду от вредных микробов и бактерий",

— рассказали эксперты.

Они добавили, что лимонная кислота помогает снизить уровень pH воды, а сахар — сохранять цветам вешний облик. Отбеливатель борется с любыми бактериями в воде, что предотвращает преждевременное увядание композиции, утверждают специалисты. Раствор рекомендуется менять каждые два дня.

Эксперты также поделились другими способами, позволяющими дольше сохранить цветы свежими. Например, чтобы тюльпаны продержались дольше, на дно вазы следует положить монету.