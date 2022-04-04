Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+11° в 
USD 83.59EUR 92.39
Войти в почту
1 час назад

Эксперт предложила использовать газировку, чтобы продлить жизнь букету цветов

Газета.Ru

Цветочный букет простоит дольше, если добавить в воду газированную воду и некоторые другие ингредиенты. Об этом рассказали изданию Express представители сервиса открыток и подарков Funky Pigeon.

Как с помощью газировки продлить жизнь цветам
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По словам экспертов, сохранить надолго срезанные цветы позволит своеобразный "коктейль", добавленный воду. В его состав должны входить газировка, лимонная кислота, сахар и отбеливатель.

"Газировка обеспечит сахар, необходимый для питания цветов, а отбеливатель защитит воду от вредных микробов и бактерий",

— рассказали эксперты.

Они добавили, что лимонная кислота помогает снизить уровень pH воды, а сахар — сохранять цветам вешний облик. Отбеливатель борется с любыми бактериями в воде, что предотвращает преждевременное увядание композиции, утверждают специалисты. Раствор рекомендуется менять каждые два дня.

Эксперты также поделились другими способами, позволяющими дольше сохранить цветы свежими. Например, чтобы тюльпаны продержались дольше, на дно вазы следует положить монету.

Последние новости
Дом и сад,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители