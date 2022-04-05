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2 часа назад

Блогер назвала способ избавиться от муравьев в саду с помощью сахарной пудры

Lenta.ru

Софи Хинчлифф, автор книг с лайфхаками на все случаи жизни, прославившаяся в сети как гуру уборки миссис Хинч, назвала поклонникам простой способ избавиться от садовых вредителей, в частности, муравьев, без использования химии. Об этом сообщает онлайн-издание Express.

Как избавиться от муравьев в саду с помощью сахарной пудры
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Для борьбы с насекомыми в саду блогер посоветовала прибегнуть к помощи натуральных средств, и самым эффективным из них будет смесь из обычной сахарной пудры и пищевой соды. По ее словам, можно просто посыпать этим порошком муравьиное гнездо или наполнить им небольшие и неглубокие контейнеры и разместить их рядом с пораженными вредителями участками земли. Сахарная пудра привлечет насекомых своим вкусом, потом они унесут эту смесь в гнездо и съедят, а пищевая сода убьет их, так как нарушит естественные химические процессы в их организмах и иссушит изнутри.

Поклонники миссис Хинч, испробовавшие этот лайфхак на своих дачных участках, подтверждают его эффективность. Многие из них заявили, что это единственный способ, который помог им избавиться от муравьев, когда химикаты оказались бессильны. Отдельно они отмечают еще одно достоинство этого метода: он совершенно безопасен для детей и домашних животных.

Ранее сообщалось, что у россиянки украли 300 килограммов сахара, доставшегося ей в наследство вместе с домом и приусадебным участком.

Дом и сад,
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