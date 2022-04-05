Какие растения посадить дома для богатства, удачи и любви

Приметы уверяют, что цветы в доме не только делают его более уютным, но и помогают владельцам.

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О том, что растения обладают особенной энергией и влияют на нашу жизнь, говорят давно. Многие верят, что тот или иной цветок дома способен принести удачу, избавить от болезней или помочь разбогатеть. Вероятно, для того, чтобы эффект был заметным, нужно заполучить главное растение — цветик-семицветик, но народные приметы уверяют: комнатные цветы справятся с этими задачами не хуже.

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Для богатства и избавления от долгов

Согласно поверьям, растения с толстым стеблем и мясистыми листьями привлекают в дом богатство, помогают рассчитаться с долгами и найти прибыльное дело. Долларовое дерево — самый известный магнит для денег среди растений, он отлично растет даже у тех, кто не считает себя успешным цветоводом.

Мята не только распространяет успокаивающий свежий аромат, но и, по приметам, открывает денежные каналы. Считается, что в доме, где растет плектрантус всегда будет изобилие. Чтобы усилить эффект, рекомендуется носить пару листочков мяты в кошельке.

Драцена Сандера, известная как комнатный бамбук, символизирует процветание и силу. Он заряжает владельца энергией для того, чтобы тот справился с любой сложной ситуацией и нашел свою выгоду.

Лимонное дерево не только подарит денежную удачу, но и убережет дом от воров. А еще, и это уже не суеверия, защитит от мошек и распространит в квартире очень приятный запах.

Любовь, брак и дети

Флористы советуют незамужним девушкам, которые мечтают о семье, правильно подобрать комнатные цветы. Они уверены, что некоторые из них — магнит для любви.

Фиалка помогает наладить отношения в семье, преодолеть кризис и достичь гармонии с любимыми людьми. При этом одиноким ее выращивать не следует, растение может отвадить от владельца потенциальных избранников.

Спатифиллум часто называют «женским счастьем», он привлекает удачные знакомства, подталкивает хозяйку к кокетству, заряжает мягкой энергией, которая нравится противоположному полу.

Антуриум помогает мужчинам сохранять стойкость и силу, увеличивает влечение в паре.

Мирт — традиционный цветок в букете невесты, а если его высадить на подоконнике, он поможет влюбленным не терять нежность и страсть друг к другу.

Фикус, как уверяют сотни женщин, помог им забеременеть: этот цветок ускоряет пополнение в семье, способствует легкому ожиданию малыша. Для волшебного эффекта растение нужно поставить в спальне, ухаживать за ним и иногда разговаривать.

Здоровье и долголетие

Почти все растения улучшают микроклимат в квартире, насыщают комнату кислородом, облегчают дыхание, но некоторым из них приписывают куда более серьезные свойства.

Герань делает воздух чище, помогая аллергикам и страдающим от астмы. Ее советуют сажать в спальне, чтобы сон становился крепче, а пробуждение легче.

Хлорофитум уничтожает бактерии и грибки в воздухе, помогает сосредоточиться, ускоряет выздоровление после простуды и гриппа.

О лечебных свойствах алоэ знают все: из его листьев делают мази и бальзамы, используют в косметике и БАДах. Срезанный кусочек алоэ рекомендуют прикладывать к ранам, чтобы они быстрее затягивались. Кроме того, он уменьшает боль после ожогов, благодаря увлажняющим и охлаждающим свойствам.