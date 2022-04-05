Пикировка рассады: что это и как проводится

Пикировка рассады – это процедура, при которой подросшие культуры пересаживают в более просторные ящики или горшки. При этом обязательно прищипнуть основной корень на 1/3 его длины. Этот прием стимулирует рост боковых корней. «Рамблер» расскажет о пикировке подробнее.

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Чтобы семечко проросло, ему необходимо лишь увлажнение и доступ кислорода для формирования корней. Поэтому для начального этапа достаточно небольшого стаканчика с легким грунтом. Дренажная дырка не дает воде накапливаться, а легкий грунт обеспечивает проветривание.

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На втором этапе развития ростка, у него формируется корневая система. Если оставить растение в маленькой емкости, то корни полезут из дренажных дыр в поисках питания и ослабнут. Поэтому растения пересаживают в горшки. Однако делать это нужно так, чтобы не повредить растение. Сразу посадить семечко в большой горшок тоже нельзя, растение будет слабым.

Обычно пересадку с прищипкой проводят спустя три недели после того, как появляются ростки. В этот период у растений должно вырасти 3-4 полноценных листочка. В этом деле важен математический расчет, так как опоздание и спешка испортят весь процесс.

Зачем нужна пикировки Главная задача пикировки – облегчить уход за растениями в будущем, например, вам не придется прореживать ростки. Все слабые и недоразвитые всходы отсеются ранней стадии.

Пересаженные культуры лучше переносят дальнейшую пересадку, так как они уже адаптированы под перемену места.

Пикированная рассада после пересадки в открытый грунт не болеет, обладает высокой устойчивостью к внешним условиям, а ее урожайность растет.

После пикировки начинается активное формирование корневой системы, а рост наземной части замедляется.

Минусы пикировки

Пикировка влияет на рост корневой системы, поэтому растение теряет возможность прорастать на большую глубину и добывать оттуда воду. В жаркие времена это может снизить выживаемость растения, но исправить это можно с помощью полива.

Существует также риск гибели рассады. Так как первичная пересадка – это сильный стресс для растения.

Какие культуры НЕ стоит пикировать

Далеко не всем растениям подойдет пикировка, применение этого подхода зависит от корневой системы. Если у рассады нежный корень, он может просто не выдержать подобного вмешательства, в результате саженец погибнет. К таким культурам относятся: огурец, дыня, тыква, кабачок и арбуз. Эти растения при появлении 3-4 листьев успешно пересаживаются на постоянное место. Либо их сеют сразу же в открытый грунт.

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Какие культуры стоит пикировать

Без пикировки не обойтись тем, кто выращивает помидоры, болгарский перец, пекинскую капусту, баклажан, розмарин, базилик, артишок. А также при выращивании рассады цветочных разновидностей пикирование необходимо циннии, петунии, бархатцам, лобелии, виоле и астрам.

Три способа пикировки растений

Перед процедурой важно хорошо полить грунт, это особенно важно при небольшой рассаде.

Пикой

Возьмите палочку небольшого размера. Разрыхлите почву около растения, важно определить глубину посадки так, чтобы растение не было стеснено. Аккуратно возьмите растение вместе с земляным комом. Подцепите корень, удалите часть корешка и переместите его.

Пальцевой метод

Вместо палочки можно использовать и собственные пальцы. Извлеките кустики, а затем выройте ямку в новом грунте для будущей пересадки. Такой способ подойдет для крупной рассады, важно не повредить корень руками. При посадке можно аккуратно расправить его.

Планкой

Для этой процедуры потребуется тонкая доска небольшого размера, с помощью которой удастся извлечь сразу несколько растений. Благодаря этой технике можно за один раз перенести несколько культур одновременно. Только качество пикировки в таком случае падает. Земляной ком будет тяжелым и может оборвать некоторые корни.

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Инструкция по пикированию

Заполните каждый горшок слегка влажным грунтом из пакета, слегка утрамбуйте землю пальцами.

Проделайте углубление почвы в центре стаканчика.

Извлеките ростки одним из описанных выше способов.

Нижнюю часть центрального стержня необходимо прищипнуть средним и большим пальцем на треть длины, придерживая кустик за стебель.

Поместите саженец в лунку и заполните пальцами пространство вокруг сеянца.

Не закрывайте полностью доступ воздуха к корням.

Ошибки при пикировке рассады