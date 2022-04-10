Бытовые задачи иногда доводят нас до усталости и изнуряют и морально, и физически. Кажется, что помытая ванна уже на третий день кричит о том, что надо повторять этот процесс снова, а духовой шкаф предательски собирает в себе весь жир этого мира.

Все становится гораздо легче, если есть люди, которые дадут вам ценные опытные советы. Правда иногда для этого не надо ждать мамину подругу, можно просто пролистать ленту TikTok. Так, в соцсети сейчас обсуждают "уксусный лайфхак" для кухни. Смотрите видео, чтобы узнать три секрета с уксусом, которые спасут вашу кухню.