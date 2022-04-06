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1 час назад

Лайфхак по очистке до блеска раковины из нержавейки

Lenta.ru

Софи Хинчклифф, ставшая известной в сети как блогер миссис Хинч, знающий все лайфхаки по уборке и обустройству дома и сада, поделилась советом, как избавиться от известкового налета, разводов и пятен на раковине из нержавейки без дорогих моющих средств и бытовой химии. Ее советы приводит издание Express.

Лайфхак по очистке до блеска раковины из нержавейки
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Гуру уборки заявила, что очистить раковину из нержавеющей стали до блеска можно обычной пищевой содой. По ее словам, бикарбонат натрия выступает как мягкий абразив, который растворяет налет и жир, удаляет загрязнения и при этом не царапает поверхность сантехники. Миссис Хинч назвала еще одно преимущество соды — она действует как натуральное дезинфицирующее средство. Она добавила, что, если хочется усилить эффект средства и добавить ему приятный аромат, можно смешать соду с лимонным соком.

Поклонники советов от миссис Хинч заявили, что сода действительно отлично справляется. Многие признались, что используют ее и для очистки микроволновой печи. Комментаторы отметили, что обойдется такое чистящее средство гораздо дешевле любой бытовой химии.

Дом и сад,
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