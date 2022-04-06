Предметы интерьера СССР, которые украсят современную квартиру

Мебель и аксессуары советский эпохи могут выглядеть стильно и эксклюзивно.

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Типичный советский интерьер еще несколько лет назад считался признаком дурного вкуса, его пренебрежительно называли «бабушкиным» и старались устранить все элементы прошлой эпохи. Но моде свойственно возвращаться, и речь не только о гардеробе: некоторые предметы мебели и декора времен СССР сейчас могут стать актуальными и стильными дополнениями, создающими атмосферу дома.

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Сервант или буфет

В нем хранили хрусталь, милые сердцу статуэтки, книги и все, что было дорого владельцам. Сейчас сервант или комод в стиле советской эпохи может стать ретро деталью интерьера, которая подчеркнет уют квартиры. Для этого его нужно немного привести в порядок: прежде всего, избавиться от лакированного покрытия. Оно смотрится неопрятно, на лаке легко остаются сколы и следы от пальцев. Чтобы сервант выглядел современнее, его можно покрасить в яркий цвет.

Радиола

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Слушать музыку на виниловых пластинках никогда не выйдет из моды. Сейчас советские радиолы пользуются особенной популярностью у коллекционеров, они не только дарят атмосферные вечера с любимыми композициями, но и отлично вписываются в любой интерьер. Даже нерабочий гаджет станет украшением квартиры: на него можно ставить цветы, чтобы добавить жилью налет советской романтики. А если вам досталась функционирующая радиола, то друзья с радостью соберутся, чтобы устроить уютный вечер с прослушивание старых песен.

Кресло

Кресла на тонких деревянных ножках появились в коллекциях многих брендов несколько лет назад. Похожее может стоять на даче или в бабушкиной квартире. Подарите ему вторую жизнь! Для этого перетяните обвивку, пусть ткань подчеркивает интерьер — будет вписываться в него нейтрально или станет ярким акцентом. Замените поролон, что сидеть было удобно, и организуйте стильный уголок для чтения с торшером и крупным комнатным цветком.

Узорчатый ковер

В советские времена ковры вешали на стену, чтобы в комнате было теплее, он служил для звукоизоляции помещения и намекал на обеспеченность хозяев жилья. Много лет этот элемент интерьера казался пережитком прошлого: узорчатые варианты заменили на пушистые однотонные. Но сейчас ковры с коротким ворсом и абстрактными принтами снова актуальны. Такой вариант отлично дополнит спокойный интерьер, став яркой деталью, добавит комнате уюта. Практическая функция тоже никуда не исчезла: ковры отлично поглощают шум и сохраняют тепло.

Ажурные салфетки

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