Почему старую технику больше нельзя выбрасывать

Каждый из нас хотя бы раз в жизни выбрасывал с мусорку старый чайник или компьютер. Но с 1 марта 2022 года все изменилось, в силу вступил приказ Минприроды, который запрещает выбрасывать в мусорные контейнеры бытовую технику, системные блоки, жесткие диски, платы, компьютеры и иные гаджеты. "Рамблер" расскажет, почему это произошло и что с ними делать.
Причина, почему нельзя выбрасывать бытовую технику, кроется в составляющей бытовой техники. Они имеют массу опасных элементов, к ним относятся батареи, аккумуляторы, системы охлаждения (в холодильниках и кондиционерах).
Когда мы выбрасываем технику, то нарушаем герметичность элементов. Это приводит к попаданию в атмосферу и грунты опасных элементов, что грозит тяжелыми отравлениями.
Легально утилизировать бытовую технику можно на специализированных станциях, где ее разбирают на опасные и неопасные компоненты. Неопасные компоненты должны отправляться на дальнейшую переработку, а опасные отправляются на предприятия по обезвреживанию опасных отходов и утилизации.
В России работает завод «Экотехпром» — крупнейший завод по переработке электронного оборудования. Бытовую технику сюда привозят организации-партнеры, которые запустили программы по утилизации в магазинах бытовой техники, или со свалки.
На заводе техника сортируется, разбирается, подготавливается, дробится и сепарируется. В магнитном сепараторе сырье разбивается на магнитное и немагнитное.
Затем оно попадает в шредер и разделяется на фракции: черный и цветной металлы, пластик, стекло и другие. Эти материалы получают вторую жизнь: превращаются в нужные товары и возвращаются в экономику.
Чтобы утилизировать бытовую технику, можно разместить объявления о продаже ненужной техники в Интернете. Для этого есть много полезных сайтов, например, «Авито», «Из рук в руки», приложение «Юла» и другие. Если техника старинная, ее можно продать коллекционерам на «Ретробазаре».
Сдать старую, но исправную технику за очень символическую плату можно на проекте «Свалка», «Чумадан». Также старую технику принимают магазины «Эльдорадо», LG, Samsung и «М.Видео». Многие магазины дают за утилизацию скидку на покупку новых товаров.