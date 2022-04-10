Почему старую технику больше нельзя выбрасывать

Каждый из нас хотя бы раз в жизни выбрасывал с мусорку старый чайник или компьютер. Но с 1 марта 2022 года все изменилось, в силу вступил приказ Минприроды, который запрещает выбрасывать в мусорные контейнеры бытовую технику, системные блоки, жесткие диски, платы, компьютеры и иные гаджеты. "Рамблер" расскажет, почему это произошло и что с ними делать.

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Причина, почему нельзя выбрасывать бытовую технику, кроется в составляющей бытовой техники. Они имеют массу опасных элементов, к ним относятся батареи, аккумуляторы, системы охлаждения (в холодильниках и кондиционерах).

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Когда мы выбрасываем технику, то нарушаем герметичность элементов. Это приводит к попаданию в атмосферу и грунты опасных элементов, что грозит тяжелыми отравлениями.

Легально утилизировать бытовую технику можно на специализированных станциях, где ее разбирают на опасные и неопасные компоненты. Неопасные компоненты должны отправляться на дальнейшую переработку, а опасные отправляются на предприятия по обезвреживанию опасных отходов и утилизации.

В России работает завод «Экотехпром» — крупнейший завод по переработке электронного оборудования. Бытовую технику сюда привозят организации-партнеры, которые запустили программы по утилизации в магазинах бытовой техники, или со свалки.

На заводе техника сортируется, разбирается, подготавливается, дробится и сепарируется. В магнитном сепараторе сырье разбивается на магнитное и немагнитное.

Затем оно попадает в шредер и разделяется на фракции: черный и цветной металлы, пластик, стекло и другие. Эти материалы получают вторую жизнь: превращаются в нужные товары и возвращаются в экономику.

Чтобы утилизировать бытовую технику, можно разместить объявления о продаже ненужной техники в Интернете. Для этого есть много полезных сайтов, например, «Авито», «Из рук в руки», приложение «Юла» и другие. Если техника старинная, ее можно продать коллекционерам на «Ретробазаре».