Названы самые энергозатратные приборы на кухне

Холодильник, вытяжка и электрическая плита оказались самыми энергоемкими приборами на кухне. Способы снизить потребление энергии назвала эксперт из британской компании Kesseler Клэр Хорн, пишет The Metro.

Фото: Naomi Hébert / Unsplash Naomi Hébert / Unsplash

Больше всего ресурсов, по словам специалистки, потребляет холодильник — на него приходится около 12 процентов платежей за электричество. Чтобы снизить энергопотребление этого прибора, Хорн посоветовала покупать меньше продуктов, делая выбор в пользу самых необходимых — от загруженности холодильника зависит необходимое для охлаждения пищи количество энергии. Кроме того, сэкономить на счетах поможет регулярная разморозка.

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Другим энергозатратным прибором эксперт назвала вытяжку. Не переплачивать за электричество, по мнению Хорн, поможет правильное использование оборудования. Для этого включать вентиляцию нужно одновременно с началом готовки, а выключать не позже, чем спустя 5-10 минут после всех действий на кухне.

Среди главных причин для переплат по счетам эксперт также указала электрическую плиту — она в разы дольше нагревается, чем газовая и требует больше времени на приготовление еды. Чтобы сократить затраты, Хорн призвала правильно выбирать посуду — она должна быть не больше и не меньше, чем конфорка. Кроме того, важно избегать загрязнения варочной панели и не разогревать слишком маленькое количество пищи. В последнем случае специалистка посоветовала пользоваться микроволновкой, которая расходует в разы меньше электричества.

Энергоемкими оказались и электрочайники. Чтобы сэкономить воду и средства, Хорн порекомендовала кипятить необходимое для одного раза количество жидкости, а также выключать прибор, когда в нем нет потребности — когда чайник включен в розетку, он продолжает потреблять электричество.