Названа самая энергозатратная бытовая техника на кухне

Самыми энергозатратными приборами эксперт из британской компании Kesseler Клэр Хорн назвала холодильник, вытяжку и электрическую плиту. Но и с ними можно научиться экономить, сообщает The Metro.

На бытовой холодильник, по мнению эксперта, приходится 12% финального чека за электроэнергию. Хорн рекомендовала не перегружать этот прибор продуктами и регулярно размораживать, чтобы снизить потребление электричества.

Чтобы избежать колоссальных счетов за электроэнергию, нужно правильно пользоваться кухонной вытяжкой. Эксперт объяснила, что включать вентиляцию нужно одновременно с началом приготовления пищи. Выключить вытяжку можно спустя пять-десять минут после всех активных действий на кухне. Но не позже.

Электроплита за счет медленного нагревания (которое увеличивает время приготовления еды) тоже может быть причиной переплат по счетам за электричество. Несколько хитростей, считает Клэр Хорн, исправят ситуацию. Пользуясь электроплитой, нужно выбирать посуду не больше и не меньше конфорки. Если у вас нет микроволновой печи, то не стоит разогревать слишком маленькое количество пищи. Также на потребление энергии, по мнению эксперта, влияет степень чистоты варочной панели.

Электрочайники также потребляют много энергии. Не кипятите воду впрок и выключайте прибор из сети, если в данную минуту не пользуетесь им. Эти действия, по словам эксперта, помогут сэкономить и воду, и деньги.