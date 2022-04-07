Как выбрать покрытие для пола в квартире

Любой основательный ремонт в квартире или доме начинается с замены пола. Выбрать покрытие бывает не так уж просто, ведь нельзя положить одно и то же в разных комнатах. Причина заключается в различных характеристиках и свойствах. Не последнее место занимает в этом и стоимость. О том, как выбрать напольное покрытие для комнаты, читайте в этой статье.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Выбор покрытий для пола необычайно велик. Для выбора подходящего в то или иное помещение следует учитывать следующие факторы:

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вид комнаты;

желаемый дизайн комнаты;

практичность;

климат;

стоимость;

образ жизни;

наличие в семье детей и домашних животных.

Советы для различных комнат

Прихожая и коридор — это достаточно проходные места, которые к тому же будут довольно часто загрязняться в зоне входной двери. Поэтому здесь пол должен выдерживать постоянные нагрузки в виде грязи и влаги. Кроме того, пол в этой части дома должен легко чиститься, чтобы не пришлось прилагать много времени и усилий во время уборки.

Кухня — здесь напольное покрытие должно быть устойчиво к перепадам температуры, ударам (как, например, от упавшей тарелки) и влаге, поскольку уборка в такой комнате будет частой.

Гостиная — особых требований к этой комнате нет, однако если в семье есть дети, то лучше, чтобы покрытие было приятным и безопасным для игр на полу и ходьбы без тапочек.

Детская — самое главное, чтобы напольное покрытие было безопасным, приятным на ощупь и экологичным.

Спальня — можно совместить несколько вариантов, например, деревянный пол и коврик в зоне кровати. Как и в детской, в спальне важна тактильность.

Ванная, туалет — здесь пол обязательно должен быть устойчив к влаге и не меняться в размерах из-за перепадов температуры.

Виды напольного покрытия

Керамическая плитка — безопасна, устойчива к воде. Ее легко мыть, поскольку такая поверхность не впитывает грязь. Ассортимент достаточно большой, можно выбрать дизайн на любой вкус. Однако такое покрытие холодное на ощупь, поэтому в некоторых случаях может понадобиться дополнительно прокладывать теплый пол. Также неудачно выбранная плитка может стать скользкой при попадании на нее воды. Это покрытие подходит для ванных комнат и санузлов.

Ламинат — такое покрытие просто укладывать, оно долговечное и стойкое, может выдерживать тяжелую мебель, имеется большой выбор цветов и рисунков. Среди недостатков — непереносимость высокой влажности, и, как следствие, возможность вздутия. Из-за доступной цены это покрытие кладут в спальнях, коридорах и гостиных. В некоторых случаях кварцевый ламинат Fargo могут положить на кухне.

Плитка ПВХ — такая поверхность нескользкая, устойчива к солнечному воздействию, царапинам и воде. За этим покрытием просто ухаживать: ее можно мыть просто водой использованием обычных средств бытовой химии. Однако стоимость пвх плитки для некоторых покупателей может быть высокой. Такое покрытие идеально подойдет для укладки в ванной и на кухне.

Линолеум — хорошо переносит влажность и перепады температур, не сильно подвержено царапинам. Практически любые загрязнения с этого покрытия можно убрать без особого труда. Однако в составе линолеума есть резина, поэтому покрытие может неприятно пахнуть. Лучше всего подходит для кухонь.

Ковролин — приятное на ощупь покрытие, поглощает звук, красивый внешний вид. Однако ковролин непросто чистить, при повышенной влажности или неправильном уходе на ковролине может даже образоваться плесень. Также покрытие накапливает пыль, поэтому это не лучший вариант для аллергиков. Обычно ковролин покупают, чтобы положить в детской, спальне и гостиной.