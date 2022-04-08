Почему в гостиной стоит использовать сочетание фиолетового и оранжевого

В последнее время на пике популярности в оформлении интерьеров находится фиолетовый цвет. Правильно подобранный оттенок данного цвета поможет снизить уровень стресса и придаст интерьеру особое благородство.
В сочетании с оранжевым цветом фиолетовые оттенки сделают интерьер гостиной очень выразительным и интересным. Главное, использовать оранжевый цвет дозированно, в текстиле, мебели или декоре, чтобы не сделать интерьер чересчур активным. В таком помещении будет сложно долго находиться.
Конечно, при использовании сочетания фиолетового и оранжевого цветов нужно тонко чувствовать оттенки, чтобы грамотно выбрать насыщенность цвета и подтон.