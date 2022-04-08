Офис в пижаме: как создать продуктивную рабочую атмосферу дома

Пандемия коронавируса заставила миллионы человек впервые попробовать поработать из дома. Для многих этот опыт оказался настолько позитивным, что они предпочли больше не возвращаться в офис. Однако некоторые сотрудники, которые в привычном кабинете показывали впечатляющие результаты, неожиданно заметили, что собраться с мыслями дома куда сложнее.

Фото: PEXELS.COM PEXELS.COM

Специалисты уверяют, что продуктивность можно повысить, если правильно организовать рабочее место. Для этого нужно создать атмосферу для всех органов восприятия.

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Видеть работу

По дороге в офис мы хотим спать, но вот включается компьютер, на столе появляется кружка с кофе, мы видим документы в папках и коллег, настраивающихся на продуктивный день, и понемногу включаемся в ритм будней.

Дома все иначе: проснувшись с намерением поработать, мы постоянно окружены отвлекающими вещами. Постиранное белье напоминает, что его нужно погладить, книги на полках — о том, что обещание читать остается обещанием. Отвлекает беспорядок, уютная кровать с теплым одеялом, любимый кот, требующий внимания.

Устранив визуальный шум, можно повысить продуктивность в несколько раз. Для этого переберитесь из кухни в специально организованное для работы место. Вовсе не обязательно выделять отдельную комнату для кабинета, достаточно поставить у окна стол, на котором разместится ноутбук, документы, доска для стикеров и любимый кактус. Ничего лишнего не должно попадать в ваше поле зрения.

Звуковое восприятие

Фоновый шум в офисе быстро становится привычным аккомпанементом для работы: звуки принтера, приятный шорох клавиатуры и тихая музыка помогают сосредоточиться, погрузиться в текущие дела.

Подумайте, какой фон поможет создать похожую обстановку дома? Для кого-то идеально подходит абсолютная тишина, для других — плейлист легкой музыки. На цифровых площадках есть подборки с имитацией звуков офиса или кофейни, тихими разговорами.

Главное, не пытайтесь работать и одновременно смотреть увлекательный сериал или включать телевизор, чтобы он «болтал на фоне»: это будет отвлекать и не давать сосредоточиться.

Запахи в помощь

Чем пахнет в офисе? Кофе, чужим парфюмом, немного хлоркой после уборки. Ароматы, может, не самые приятные, но понятные и знакомые. Их можно воспроизвести дома, но есть и другой путь, который в разы увеличит продуктивность.

Для начала стоит устранить все неприятные домашние запахи: проветрить кухню, почистить лоток кота, вымыть полы с дезинфицирующим средством. После этого можно наполнить квартиру ароматами, которые помогают сконцентрироваться. Помогут эфирные масла или диффузоры с запахом лимона, сладкого апельсина, мяты, кофе. Поставьте флакон с ароматизатором на рабочий стол, чтобы чувствовать себя бодрее и собраннее.

Тактильный комфорт против работы

Психологи уверяют, что тактильные ощущения постоянно влияют на наше поведение. Дети часто начинают вести себя шумно и вызывающе, если у них неудобная обувь, колючий свитер. Изменив ощущение, можно поменять и настроение.

Важно, чего вы касаетесь и что при этом чувствуете. Согласно исследованиям, наше тело подает мозгу сигналы расслабиться или сосредоточиться, в зависимости от тактильных ощущений. Поэтому избавьтесь от привычки работать в пижаме, надевайте носки и, может, легкие домашние кеды.

Вкус

Чтобы сделать рабочие будни приятнее, многие заводят небольшие ритуалы: заглядывает в кофейню перед офисом, берут с собой любимые снэки, выходят на обед в симпатичное кафе.