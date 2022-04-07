Как заставить сиять столовые приборы с помощью фольги

Шеф-повар Эрин Морли показала, как заставила загрязненные столовые приборы сиять с помощью шарика из фольги. На ролик в ее аккаунте в TikTok обратило внимание издание The Sun.

По словам Морли, она отмывает вилки и ложки с помощью фольги уже 15 лет и этот лайфхак помогает справиться даже с сильными загрязнениями. «Просто возьмите кусочек фольги, сверните в шарик и поместите в корзинку со столовыми приборами в посудомойке», — показала она, закрепив шарик между вилками и ложками в корзинке.