Как заставить сиять столовые приборы с помощью фольги

Шеф-повар Эрин Морли показала, как заставила загрязненные столовые приборы сиять с помощью шарика из фольги. На ролик в ее аккаунте в TikTok обратило внимание издание The Sun.
По словам Морли, она отмывает вилки и ложки с помощью фольги уже 15 лет и этот лайфхак помогает справиться даже с сильными загрязнениями. «Просто возьмите кусочек фольги, сверните в шарик и поместите в корзинку со столовыми приборами в посудомойке», — показала она, закрепив шарик между вилками и ложками в корзинке.
Морли указала на то, что моющее средство вступает в химическую реакцию с содержащимся в фольге алюминием и приставшие жир и грязь легко расщепляются.
После окончания цикла мойки, напоминает Морли, шарик необходимо выбросить.