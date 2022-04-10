Как своими руками сшить кресло-мешок: инструкция

Кресло-мешок — удобный аксессуар для детской или гостиной комнаты. Мягкие чехлы принимают очертания тела, а потому на нем удобно работать, читать и даже спать. Цена нового изделия начинается от 2500 руб., 1500 возьмут за поддержанное. Рассказываем, как сэкономить и сделать кресло-мешок дома из подручных материалов.
Фото: pixabay.compixabay.com
Материалы для кресла-мешка
Кресло-мешок состоит из двух мешков: внутреннего (с наполнителем) и внешнего. Последний можно сшить из хлопка, натуральной или искусственной кожи, микрозамши, нейлона, полиэстера и других материалов. Чем толще ткань, тем дольше прослужит изделие.
Внутренний чехол не видно, поэтому его можно сделать из любого доступного материала.
Как сделать своими руками кресло-мешок. Источник: commons.wikimedia.org
В качестве наполнителя берут рис, сушеный горох, гречку, древесную стружку, перья: эти натуральные материалы отлично массажируют усталые мышцы. Самый популярный наполнитель — маленькие белые шарики пенополистирола. Они очень легкие, при этом держат форму и немного стоят.
Что понадобится
- внешний материал — 120 × 180 см;
- внутренний материал — 120 × 180 см;
- швейная машинка;
- нитки;
- кожаный ремешок — 25 × 5 см;
- булавки;
- лента липучка;
- пенополистирол — 100 л.
Инструкция
Как сшить внутренний мешок
- Сложить внутренний материал пополам, чтобы получился прямоугольник 90 × 120 см. Прострочить по одной короткой и по двум длинным сторонам. Полученный мешок вывернуть наизнанку и заполнить на 2/3 наполнителем.
- Потянуть за края, сложить ткань так, чтобы шов по длинным частям оказался посередине. Весь наполнитель скатится вниз, а мешок приобретет треугольную форму.
- Скрепить незашитые края булавками, зашить.
Как сшить внешний мешок
- Сложить ткань пополам так, чтобы получился прямоугольник 90 × 120 см. Прострочить по одной короткой и по двум длинным сторонам. Засунуть внутренний мешок во внешний. К коротким сторонам пришить составные части ленты-липучки.
- Соединить края, пропустить в середину сложенную пополам кожаную петлю. Пришить петлю к одной из сторон.
Готово! Мешок будет закрываться на липучки. Когда кресло потеряет форму, можно легко открыть внешний чехол, достать внутренний и сменить наполнитель.