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2 часа назад

Стеклянная мебель становится все более популярной в интерьерных решениях

runews24.ru

Особенно стоит обратить внимание на стеклянные журнальные столики.

Стеклянная мебель становится все более популярной в интерьере
Фото: runews24.rurunews24.ru

Стекло в интерьерах всегда будет актуальным, так как является универсальным и экологичным материалом. Современные дизайнеры часто в своих проектах используют стеклянную мебель, особенно журнальные столики, которые могут органично вписаться практически в любой интерьер.

Журнальный столик не просто красивый элемент мебели, но и функциональная вещь. Стеклянный журнальный столик поможет визуально разгрузить пространство. Это особенно актуально для небольших помещений. Сегодня представлены различные варианты стеклянных журнальных столиков, которые придутся по вкусу любому взыскательному покупателю.

Дом и сад,
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