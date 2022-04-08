Пикировка рассады по лунному календарю в 2022

В европейской части России, в Сибири и на Дальнем Востоке климат не способствует быстрому росту огородных культур. Без дополнительных процедур за короткое и прохладное лето семена не успеваю вырасти и дать плоды. Саженцы высаживают не в открытый грунт, а выращивают через рассаду, а также проводят пикировку и прищипывание. Такая процедура, как пикировка по лунному календарю, помогает ускорить рот растения, сделать куст пышнее и укрепить корневую систему. «Рамблер» рассказывает, как и зачем пересаживать сеянцы, а также как сделать это правильно. Внизу – лунный календарь пикировки рассады в апреле и мае 2022 года.

Фото: unsplash.com unsplash.com

Что такое пикировка

Видео дня

Пикировка растений — это пересадка или перевалка сеянцев и молодых неокрепших всходов. Как правило, пересадка проходит на ранней стадии роста растения, пока ростки находятся в семядольном состоянии. Пикировку часто совмещают с прищипыванием, или обрезанием стержневых корней. Цель — развитие корневой системы, рост боковых корней и укрепление стебля.

Как пикировать растения. Источник: unsplash.com

Каким растениям нужна пикировка

Пикировка нужна растениям со слабо ветвящимися корнями:

капуста,

брюква,

лук-порей,

томат,

розмарин,

земляника

Не все дачники сходятся во мнении, нужно ли пикировать баклажаны и огурцы. Одни категорически не советуют проводить эту процедуру. Другие замечают, что прищипывание позитивно отражается на росте. Окончательное решение зависит от состояния сеянца, толщины и качества корневой системы. Лучше пикировать те саженцы, что хорошо себя чувствуют и без пикировки.

Растения, корни которых сами по себе ветвятся и хорошо растут, пикировать не надо. К последним относятся тыквенные культуры: тыквы, кабачки и патиссоны, дыни и арбузы.

Пикировка поможет корневой системе растения. Источник: unsplash.com

Плюсы пикировки

Укрепление рассады . Саженцы тонизируются, быстрее адаптируются к выращиванию в открытом грунте или теплице.

. Саженцы тонизируются, быстрее адаптируются к выращиванию в открытом грунте или теплице. Увеличение урожая . Регулярная пикировка — это не просто пересадка, но и уход за саженцами. Чем больше мы заботимся о растениях, тем выше вероятность, что количество плодов будет увеличиваться, а качество становиться лучше.

. Регулярная пикировка — это не просто пересадка, но и уход за саженцами. Чем больше мы заботимся о растениях, тем выше вероятность, что количество плодов будет увеличиваться, а качество становиться лучше. Оценка состояния растений . Своевременная пикировка помогает увидеть, есть ли больные или отстающие в развитии саженцы. Больные саженцы можно отсеять или собрать в отдельную рассаду, чтобы зараза не перекинулась на здоровые растения.

. Своевременная пикировка помогает увидеть, есть ли больные или отстающие в развитии саженцы. Больные саженцы можно отсеять или собрать в отдельную рассаду, чтобы зараза не перекинулась на здоровые растения. Отпадает необходимость в прореживании. При процедуре удаляются лишние растения, чтобы другие саженцы лучше росли. Таким образом условия роста улучшаются.

Пикировка поможет оценить состояние растений и укрепить рассаду. Источник: unsplash.com

Когда пикировать рассаду

В какое время года пикировать рассаду по Лунному календарю? Пикировать рассаду нужно весной, в марте-апреле, в холодных регионах – в мае. Делать процедуру можно, когда саженцы вот-вот взошли. Если вы пропустили сроки пикировки, то уже ничего делать не нужно. Пикировка старой рассаде скорее повредит, чем поможет.

Как правильно пикировать рассаду

Для пикировки нужно брать только молодую рассаду с парой-тройкой листьев. Возьмите деревянные палочки или чайные ложки. Достаньте растение из горшка или ящика. Аккуратно уделите землю с конца корня. Так же аккуратно укоротите корень на 1/3. Это можно сделать пальцами, прищипнув корень – поэтому процедура называется прищипыванием. Также допустимо подрезать его маникюрными ножницами или ножом на разделочной доске. Очень тонкие корни можно прищипнуть пинцетом. После пикировки рассаду стоит опустить в золу – это убережет сеянец от грибка и образования черной ножки. Сделать в емкости отдельные углубления, хорошо смочить. Высадить саженец, утрамбовать и разрыхлить верхнюю землю. Полить рассаду талой или дождевой водой комнатной температуры. Проводить подкормки и другие процедуры можно через пару дней.

Для пикировки нужно брать молодую рассаду. Источник: unsplash.com

Лунный календарь пикировки 2022: когда пикировать огурец, перец, томат

Многие дачники предпочитают придерживаться Лунного календаря посадки и пикировки. Считается, что Луна влияет на качество всхода, на скорость роста и адаптацию саженцев к новому грунту. Соответственно, необходимо выбрать наиболее благоприятные для этого даты. Худшими считаются дни новолуния и полнолуния.

Пикировка на апрель 2022

В апреле садоводы массово пикируют рассаду. Высаживать сеянцы уже можно в открытый грунт и даже в теплицу, если вы живете в теплом регионе.

Огурцы. Огурцы необходимо обильно поливать и подкармливать минеральными удобрениями.

Лучшие дни: 5, 8–9, 13, 15, 18–19, 27, 28

5, 8–9, 13, 15, 18–19, 27, 28 Нейтральные дни: 14 апреля

Баклажаны и болгарский перец. Крайне важно обеспечить теплолюбивым баклажанам и перцам стабильную температуру в районе +23-25°С.

Лучшие дни: 5, 8, 9, 13, 15, 18-19, 27, 28 апреля

5, 8, 9, 13, 15, 18-19, 27, 28 апреля Нейтральные дни: 4, 10 и 14 апреля

Капуста. Температура не должна подниматься выше +20°С, после всхода ее можно опустить до +18°С.

Лучшие дни : 4, 8, 9, 13, 14

: 4, 8, 9, 13, 14 Нейтральные дни: 27 апреля

Корнеплоды. Поддерживайте 13-14-часовой день над саженцами.

Лучшие дни: 18–22, 26–28

18–22, 26–28 Нейтральные дни: 12 и 13 апреля

Томаты. Поддерживайте 14-часовой световой день над саженцами и следите за температурой: она не должна опускаться ниже +25°С.

Лучшие дни: 5, 8, 9, 13, 15, 17–19, 27, 28

5, 8, 9, 13, 15, 17–19, 27, 28 Нейтральные дни: 4, 10, 29 апреля

Молодые помидоры. Источник: unsplash.com

Зелень. Поддерживайте температуру в районе +18°С, обязательно увлажняйте помещение, чтобы избежать увядания листьев.

Лучшие дни : 18–22, 26–28

: 18–22, 26–28 Нейтральные дни: 29 апреля

Неблагоприятные дни для пикирования в апреле для всех культур

1, 2 и 3 апреля (новолуние) и 16 апреля (полнолуние)

Календарь пикировки в мае 2022: благоприятные и неблагоприятные дни

В Сибири, в северных районах и Дальнем Востоке дачники пикируют сеянцы именно в мае. В апреле в этих регионах все еще холодно, а высаживают рассаду порой только в начале июня.

Важно не забывать про регулярный полив и соблюдение оптимальной температуры. Для всех культур, кроме зелени, можно оставить в комнате жару. Томаты, огурцы, перцы очень любят тепло. Не забывайте о лампах досветки: они обеспечат оптимальный световой день для саженцев.

очень любят тепло. Не забывайте о лампах досветки: они обеспечат оптимальный световой день для саженцев. С аккуратностью пикируйте баклажаны, зелень, капусту . Корневая система чувствительна к изменениям и долго адаптируется. Если пикировка невозможна, лучше пересаживать сеянцы методом перевалки.

. Корневая система чувствительна к изменениям и долго адаптируется. Если пикировка невозможна, лучше пересаживать сеянцы методом перевалки. Также важно регулярно разрыхлять грунт для капусты, томатов, корнеплодов . Если корни растут уверенно, растение можно немного заглубить, чтобы обеспечить рост новым крепким корням.

. Если корни растут уверенно, растение можно немного заглубить, чтобы обеспечить рост новым крепким корням. Главное – не допустить проникновения в комнату прямых солнечных лучей. В мае солнце уже светит вовсю и особо агрессивно опаляет еще не окрепшие сеянцы. Постарайтесь держать подальше от света корнеплоды, зелень и капусту.

Огурцы

Лучшие дни : 1– 2, 5, 13, 15, 17, 20, 24, 28, 29

: 1– 2, 5, 13, 15, 17, 20, 24, 28, 29 Нейтральные дни: 23 мая

Баклажаны и болгарский перец

Лучшие дни : 1, 2, 5, 13, 15, 17, 20, 24, 28, 29

: 1, 2, 5, 13, 15, 17, 20, 24, 28, 29 Нейтральные дни: 3, 4 и 8 мая

Капуста

Лучшие дни : 5–7, 10–14

: 5–7, 10–14 Нейтральные дни: 4, 8, 17–18, 26 мая

Корнеплоды

Лучшие дни : 17–20, 23–28

: 17–20, 23–28 Нейтральные дни: 21 и 22 мая

Томаты

Лучшие дни : 1, 2, 5, 13, 15, 17, 20, 24, 28, 29

: 1, 2, 5, 13, 15, 17, 20, 24, 28, 29 Нейтральные дни: 3, 4 и 6 мая

Зелень

Лучшие дни : 17–20, 23–28

: 17–20, 23–28 Нейтральные дни: 6–8 мая

Неблагоприятные дни для пикирования в мае для всех культур

30-31 мая (новолуние) и 16 мая (полнолуние).

unsplash.com

Можно ли пикировать растения на убывающую Луну