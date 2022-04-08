Когда сажать перец на рассаду и в открытый грунт в 2022 - благоприятные дни

Готовиться к дачному сезону стоит начать заранее. Перец – требовательная к климату и условиям культура. Его нельзя сразу высаживать в открытый грунт, так как его вегетационный период длится около 180 дней. Посадка перца на рассаду – один из важных моментов, о которых нужно позаботиться заблаговременно. Есть множество факторов, влияющих на хороший урожай. Например, сорта семян, климатические условия, фазы Луны. Когда сажать перец на рассаду и в открытый грунт в 2022 году – читайте в материале «Рамблера».

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Как правильно выбрать семена для рассады

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Для посева перца на рассаду нужно выбирать качественные семена у надежных производителей. На упаковке товара должна быть указана подробная информация о сортовых особенностях перца, сроке годности посевного материала, времени посева, высадки в открытый грунт и созревания плодов. Перед тем, как сажать перец на рассаду необходимо обязательно ознакомиться с рекомендациями производителя.

Существует несколько видов сортов перца: раннеспелые, среднеспелые и поздние сорта. Это влияет на то, когда сажать перец на грядку.

Ранние сорта сажают примерно на 55-65 день,

среднеспелые – на 65-70,

позднеспелые – на 70-80.

Сажать перец на рассаду нужно приблизительно за 70-90 дней до высадки в огороде. Благоприятные дни для посадки рассчитываются таким образом: всходы семян появляются через 5-10 дней, адаптация после пикировки длится в течение 7-10 дней, средний возраст готовой к посадке на постоянное место в теплицу или открытый грунт рассады составляет 55-70 дней. Выбирайте вид семян, ориентируясь на временные расчеты и скорость созревания перцев, чтобы не остаться без хорошего урожая. Если вы припозднились, берите ранние сорта, если в запасе еще несколько месяцев, можно покупать поздние сорта.

Лучшие сорта для посадки перца на рассаду

Звезда Востока,

Какаду,

Белозерка,

Атлант,

Воловье ухо,

Подарок Молдовы,

Винни Пух,

Клаудио. Самыми популярными у огородников сортами сладкого перца являются Калифорнийское чудо, Богатырь и Ласточка. В списке не менее известных семян также:

Когда сажать перец на рассаду в разных регионах России в 2022

Многое зависит от того, где планируется высадка рассады. В разных регионах страны из-за климатических особенностей время созревания плодов разнится, соответственно, и время посадки перца на рассаду.

Так, на юге России посадки перца на рассаду начинают уже в феврале. Зимой солнца мало, поэтому саженцы стоит дополнительно подсвечивать лампами и обеспечивать им достаточное тепло. По этой причине первая половина февраля оптимальна, чтобы сеять перец на рассаду, только в южных регионах. В середине-конце апреля, как правило, производятся высадки в открытый грунт. Чтобы получить поздний урожай в теплице южане также сеют семена в первых числах мая.

В России Средняя полоса (Московская, Смоленская, Тверская, Ярославская, Владимирская, Рязанская, Тульская, Калужская, Орловская, Брянская, Костромская, Ивановская, Нижегородская области) отличается умеренно-континентальным климатом. Здесь сеять перец на рассаду лучше к концу февраля или началу марта. Отлично подойдут среднеспелые сорта. Для теплицы или открытого грунта оптимальнее выбирать середину-конец мая.

Дачникам Ленинградской области для посева семян лучше всего подходит начало-середина марта. Это самые благоприятные дни для посева, так как в марте уже становится теплее, световой день увеличивается. В таком случае в открытый грунт высаживать перец лучше в июне.

Жителям холодных регионов – Сибири и Урала – лучше выбирать не поздние сорта, а ранние или среднеспелые. Идеальным временем для посева перца на рассаду в этих областях считается конец марта, но допустимо сделать это и в апреле. Сажать в грядку перец лучше в начале лета. Важно, чтобы температура на улице установилась не ниже 18 градусов тепла.

Благоприятные дни для посадки перца на рассаду в 2022 году по лунному календарю

Луна оказывает сильное влияние на рост растений, поэтому при посадке овощных культур учитываются ее фазы. Лунный месяц длится около 28 дней. Есть четыре фазы Луны:

Растущая Луна. Эта фаза длится две недели. На растущей Луне в растениях происходит движение сока от корней к листве и плодам. В этот период они активно растут вверх. Считается, что именно в фазу растущей Луны самые благоприятные дни для посадки и посева овощей, растущих над поверхностью земли. Они будут развиваться быстрее и давать хороший урожай. Также в это время благоприятно заниматься пересадкой.

Полнолуние. В эту фазу растения полны сил, а в плодах наибольшая концентрация полезных веществ. И если снимать плоды дачникам рекомендуется в Полнолуние, то для посева семян перца это не лучшее время.

Убывающая Луна. В этот период происходит понижение уровня воды на Земле, спадает жизненная активность, и растения становятся хрупкими и чувствительными. При убывающей Луне сажать перец на рассаду не стоит, как и заниматься пикировкой и пересадкой. Данная фаза отлично подходит для таких работ, как обрезка побегов, прополка, полив, сбор урожая. Кроме того, когда Луна убывает, производится подкормка рассады.

Новолуние. В это время вся энергия сосредоточена в корнях растений. Эти дни для посадки перца также неблагоприятны. Семена долго всходят, а рассада чаще страдает от заболеваний. Посаженный в новолуние перец не даст сочных и вкусных плодов.

Таким образом, по лунному календарю сажать перцы на рассаду надо при растущей Луне. Какие дни в 2022 году являются наиболее подходящими? Разберем по месяцам:

Январь: 6, 7, 11, 12, 16, 17, 25, 26;

Февраль: 3, 4, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 22, 23;

Март: 6, 7, 8, 11, 12, 13, 21, 22, 29, 30, 31;

Апрель: 3, 4, 8, 9, 17, 18, 26, 27;

Май: 1, 2, 5, 6, 7, 15, 23, 24, 27, 28;

Июнь: 1, 2, 3, 11, 12, 19, 20, 24, 25.

Это дни, когда семена перца будут произрастать наиболее активно.

Неблагоприятные дни для посева перца на рассаду в 2022 году

Выше мы рассмотрели дни, когда сажать перец лучше всего в 2022 году. Теперь расскажем, когда заниматься посадкой точно не стоит. Неудачные дни по лунному календарю:

Январь: 1, 2, 3, 18;

Февраль: 1, 2, 16;

Март: 1, 2, 3, 18;

Апрель: 1, 2, 16, 29, 30;

Май: 16, 29, 30, 31;

Июнь: 14, 28, 29, 30.

Оставшиеся дни считаются нейтральными. Это означает, что сажать перец на рассаду можно, это не запрещается, но расти он будет не так быстро, как в благоприятные дни. Нейтральные дни в 2022 году по лунному календарю:

Январь: 4, 5, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31;

Февраль: 5, 6, 10, 11, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28;

Март: 4, 5, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28;

Апрель: 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28;

Май: 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26;

Июнь: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 26, 27.

Как правильно сажать перец на рассаду в 2022

Дачники, решившие купить готовую рассаду, могут стать жертвами недобросовестных продавцов. Например, сеянцы могут быть обработаны замедляющими рост ингибиторами или перекормлены азотными удобрениями. При покупке рассады этого определить нельзя, поэтому гораздо надежнее сеять семена самостоятельно. Однако необходимо придерживаться четких правил по поводу выбора емкости для посева перца на рассаду, подготовки грунта и семян, а также подкормки рассады.

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Подготовка семян перца перед посадкой

Для начала необходимо осмотреть приобретенные семена: щуплые и поврежденные стоит выкинуть. Один из важных моментов в подготовке к посеву – обработка семян против грибных инфекций. Это первый этап подготовки. Нужно замочить семена в растворе фунгицида, предварительно положив их в марлевый мешочек. Используйте по инструкции препараты «Максим», «Фитоспорин-М» или «Витарос». Можно не покупать их, а обойтись для обеззараживания марганцовкой. Оставьте семена в мешочках в густо-малиновом растворе на 20-30 минут, а затем хорошо промойте под теплой водой.

После этого следует второй этап подготовки: семена перца нужно обработать стимулятором роста. Замочите их и оставьте на 12 часов в растворе «Эпина» - 1-2 капли на 100 миллилитров воды.

Третий этап – проращивание. Заверните семена перца в мокрую марлю и поставьте в теплое место. Температура помещения должна быть около 25 градусов. При этом важно следить за тем, чтобы марля не высыхала. Через 7-14 дней появятся первые ростки.

Оптимальный выбор емкости для рассады перца

Для посева семян можно использовать любые имеющиеся у вас емкости. Например, пластиковые стаканчики, ящики или специальные пластиковые кассеты для рассады с четырьмя, шестью, девятью или двенадцатью ячейками, в зависимости от того, сколько перца вы планируете высаживать. Если вы будете сеять семена в собственных тарах, не из магазина, обязательно проделайте в дне дренажные отверстия.

Также важно продезинфицировать емкости до посева перца на рассаду. Для этого нужен слабый раствор марганцовки или «Фитоспорина».

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Выбор и подготовка грунта

2 части перегноя или компоста,

2 части торфа,

1 часть промытого песка. Профессиональные дачники делают субстрат для посадки перца самостоятельно. Для этого необходимо смешать и просеять:

После необходимо пропарить получившийся грунт в пароварке в течение 60 минут. Это необходимо, чтобы защитить саженцы от грибковых инфекций и сорняков.

Проще всего приобрести готовый грунт для рассады в хозяйственном магазине. Он должен быть нетяжелый, рыхлый и питательный. Кроме того, важно, чтобы у грунта для перца была нейтральная кислотность. Нельзя брать землю с огорода. Она слишком тяжелая и жирная для выращивания рассады.

Посев семян перца: инструкция

Рассказываем, как сеять перец на рассаду, если у вас не отдельные кассеты, а единая емкость для всех семян:

грунт выкладывают так, чтобы между почвой и краем посудины оставалось около двух сантиметров; семена раскладывают пинцетом на расстоянии полутора-двух сантиметров друг от друга (закапывать их глубоко не нужно); сверху присыпают землей (один-полтора сантиметра) и слегла утрамбовывают, не нажимая сильно на грунт; немного увлажняют землю (чтобы случайно не залить семена при поливе, стоит поставить ее на поддон и наливать воду туда или использовать пульверизатор); для создания парникового эффекта емкость накрывают полиэтиленовым пакетом, пленкой, стеклом или прозрачной пластмассовой крышкой, чтобы свозь нее проникал свет.

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Аналогичная схема действий при раздельных емкостях, только каждое семя нужно выкладывать в отдельный стакан.

Также семена можно посадить в торфяные таблетки. Это более дорогой метод посева перца на рассаду. Однако у него есть свои преимущества: саженцы не надо пикировать и пересаживать в открытый грунт из емкости, достаточно закопать их в торфяных таблетках в лунку для посадки.

Как правильно ухаживать за рассадой перца

Соблюдайте температурный режим: воздух в помещении должен быть в пределах 20-26 градусов;

Следите за тем, чтобы на рассаду попадал свет, но не прямой, а рассеянный, можно использовать дополнительное искусственное освещение;

Поливать рассаду нужно теплой, отстоянной несколько дней водой, не допуская перелива или пересыхания; Чтобы в результате получить хороший урожай, правильно выполнить посев недостаточно, необходимо тщательно ухаживать за рассадой после того, как взойдут первые семена. Вот несколько важных моментов:

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