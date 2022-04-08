Когда сажать перец на рассаду и в открытый грунт в 2022 - благоприятные дни

Готовиться к дачному сезону стоит начать заранее. Перец – требовательная к климату и условиям культура. Его нельзя сразу высаживать в открытый грунт, так как его вегетационный период длится около 180 дней. Посадка перца на рассаду – один из важных моментов, о которых нужно позаботиться заблаговременно. Есть множество факторов, влияющих на хороший урожай. Например, сорта семян, климатические условия, фазы Луны. Когда сажать перец на рассаду и в открытый грунт в 2022 году – читайте в материале «Рамблера».
Для посева перца на рассаду нужно выбирать качественные семена у надежных производителей. На упаковке товара должна быть указана подробная информация о сортовых особенностях перца, сроке годности посевного материала, времени посева, высадки в открытый грунт и созревания плодов. Перед тем, как сажать перец на рассаду необходимо обязательно ознакомиться с рекомендациями производителя.
Существует несколько видов сортов перца: раннеспелые, среднеспелые и поздние сорта. Это влияет на то, когда сажать перец на грядку.
Сажать перец на рассаду нужно приблизительно за 70-90 дней до высадки в огороде. Благоприятные дни для посадки рассчитываются таким образом: всходы семян появляются через 5-10 дней, адаптация после пикировки длится в течение 7-10 дней, средний возраст готовой к посадке на постоянное место в теплицу или открытый грунт рассады составляет 55-70 дней. Выбирайте вид семян, ориентируясь на временные расчеты и скорость созревания перцев, чтобы не остаться без хорошего урожая. Если вы припозднились, берите ранние сорта, если в запасе еще несколько месяцев, можно покупать поздние сорта.
Многое зависит от того, где планируется высадка рассады. В разных регионах страны из-за климатических особенностей время созревания плодов разнится, соответственно, и время посадки перца на рассаду.
Так, на юге России посадки перца на рассаду начинают уже в феврале. Зимой солнца мало, поэтому саженцы стоит дополнительно подсвечивать лампами и обеспечивать им достаточное тепло. По этой причине первая половина февраля оптимальна, чтобы сеять перец на рассаду, только в южных регионах. В середине-конце апреля, как правило, производятся высадки в открытый грунт. Чтобы получить поздний урожай в теплице южане также сеют семена в первых числах мая.
В России Средняя полоса (Московская, Смоленская, Тверская, Ярославская, Владимирская, Рязанская, Тульская, Калужская, Орловская, Брянская, Костромская, Ивановская, Нижегородская области) отличается умеренно-континентальным климатом. Здесь сеять перец на рассаду лучше к концу февраля или началу марта. Отлично подойдут среднеспелые сорта. Для теплицы или открытого грунта оптимальнее выбирать середину-конец мая.
Дачникам Ленинградской области для посева семян лучше всего подходит начало-середина марта. Это самые благоприятные дни для посева, так как в марте уже становится теплее, световой день увеличивается. В таком случае в открытый грунт высаживать перец лучше в июне.
Жителям холодных регионов – Сибири и Урала – лучше выбирать не поздние сорта, а ранние или среднеспелые. Идеальным временем для посева перца на рассаду в этих областях считается конец марта, но допустимо сделать это и в апреле. Сажать в грядку перец лучше в начале лета. Важно, чтобы температура на улице установилась не ниже 18 градусов тепла.
Луна оказывает сильное влияние на рост растений, поэтому при посадке овощных культур учитываются ее фазы. Лунный месяц длится около 28 дней. Есть четыре фазы Луны:
Таким образом, по лунному календарю сажать перцы на рассаду надо при растущей Луне. Какие дни в 2022 году являются наиболее подходящими? Разберем по месяцам:
Это дни, когда семена перца будут произрастать наиболее активно.
Выше мы рассмотрели дни, когда сажать перец лучше всего в 2022 году. Теперь расскажем, когда заниматься посадкой точно не стоит. Неудачные дни по лунному календарю:
Оставшиеся дни считаются нейтральными. Это означает, что сажать перец на рассаду можно, это не запрещается, но расти он будет не так быстро, как в благоприятные дни. Нейтральные дни в 2022 году по лунному календарю:
Дачники, решившие купить готовую рассаду, могут стать жертвами недобросовестных продавцов. Например, сеянцы могут быть обработаны замедляющими рост ингибиторами или перекормлены азотными удобрениями. При покупке рассады этого определить нельзя, поэтому гораздо надежнее сеять семена самостоятельно. Однако необходимо придерживаться четких правил по поводу выбора емкости для посева перца на рассаду, подготовки грунта и семян, а также подкормки рассады.
Для начала необходимо осмотреть приобретенные семена: щуплые и поврежденные стоит выкинуть. Один из важных моментов в подготовке к посеву – обработка семян против грибных инфекций. Это первый этап подготовки. Нужно замочить семена в растворе фунгицида, предварительно положив их в марлевый мешочек. Используйте по инструкции препараты «Максим», «Фитоспорин-М» или «Витарос». Можно не покупать их, а обойтись для обеззараживания марганцовкой. Оставьте семена в мешочках в густо-малиновом растворе на 20-30 минут, а затем хорошо промойте под теплой водой.
После этого следует второй этап подготовки: семена перца нужно обработать стимулятором роста. Замочите их и оставьте на 12 часов в растворе «Эпина» - 1-2 капли на 100 миллилитров воды.
Третий этап – проращивание. Заверните семена перца в мокрую марлю и поставьте в теплое место. Температура помещения должна быть около 25 градусов. При этом важно следить за тем, чтобы марля не высыхала. Через 7-14 дней появятся первые ростки.
Для посева семян можно использовать любые имеющиеся у вас емкости. Например, пластиковые стаканчики, ящики или специальные пластиковые кассеты для рассады с четырьмя, шестью, девятью или двенадцатью ячейками, в зависимости от того, сколько перца вы планируете высаживать. Если вы будете сеять семена в собственных тарах, не из магазина, обязательно проделайте в дне дренажные отверстия.
Также важно продезинфицировать емкости до посева перца на рассаду. Для этого нужен слабый раствор марганцовки или «Фитоспорина».
После необходимо пропарить получившийся грунт в пароварке в течение 60 минут. Это необходимо, чтобы защитить саженцы от грибковых инфекций и сорняков.
Проще всего приобрести готовый грунт для рассады в хозяйственном магазине. Он должен быть нетяжелый, рыхлый и питательный. Кроме того, важно, чтобы у грунта для перца была нейтральная кислотность. Нельзя брать землю с огорода. Она слишком тяжелая и жирная для выращивания рассады.
Рассказываем, как сеять перец на рассаду, если у вас не отдельные кассеты, а единая емкость для всех семян:
Аналогичная схема действий при раздельных емкостях, только каждое семя нужно выкладывать в отдельный стакан.
Также семена можно посадить в торфяные таблетки. Это более дорогой метод посева перца на рассаду. Однако у него есть свои преимущества: саженцы не надо пикировать и пересаживать в открытый грунт из емкости, достаточно закопать их в торфяных таблетках в лунку для посадки.