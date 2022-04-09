Пермакультура: что это и как использовать ее на дачном участке

Владельцы ферм и частных участков всегда стараются оптимизировать пространство и организовать самодостаточное хозяйство. Пермакультура – природное земледелие, которое подразумевает бережное отношение к окружающей среде.

Фото: Fertilizer Daily Fertilizer Daily

В основе этой философии лежит грамотное распределение ресурсов, правильное сочетание насаждений, выверенная последовательность цветения и сбора урожая. При посеве учитываются освещение, ветер, уровень влажности и другие климатические особенности. Соблюдение всех правил позволяет создать с нуля наиболее эффективную аграрную систему даже на 6 сотках.

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Что такое пермакультура?

Пермакультура – это рационализация пространства на участке. Экологическое проектирование позволяет создавать эффективные хозяйства с бережным отношением к ресурсам и минимальным уроном для природы.

Пермакультура на садовом участке включает в себя безотходное производство. Например, опавшую листву или обрезанные ветки можно переработать в компостной яме и сделать удобрение. Из ствола спиленного дерева можно построить небольшое ограждение для клумбы, настил на землю, организовать уютную зону отдыха и многое другое.

Основоположники пермакультуры

Пермакультура – это направление органического земледелия, разработанное в Австралии учеными Биллом Моллисоном и Дэвидом Холмгреном. В это же время в других странах были внедрены подобные принципы. Так австриец Зепп Хольцер успешно обработал 50 Га земли. Это был настоящий вызов, учитывая нестабильные погодные условия в горной местности.

Первым приверженцем пермакультуры в России стал выдающийся агроном и автор многочисленных книг по садоводству Николай Курдюмов. Ученый утверждал, что замкнутая экосистема заботится о себе сама и требует минимального вмешательства человека. Главное: правильно распределить насаждения и выбрать для них самые подходящие места.

Основные принципы пермакультуры

С чего начать изучать пермакультуру? В СССР в сельском хозяйстве за основу формально была принята концепция Зеппа Хольцера, в основе которой было объединение и взаимодействие всех экосистем на участке без угнетения природного ландшафта и естественной среды обитания растений. На основе этой философии были разработаны основные принципы, которые и по сей день активно используются в частных подворьях и крупных фермерских хозяйствах.

Наблюдение и взаимодействие

Пермакультурный огород дает максимальный урожай, если учесть все особенности компонентов системы и установить между ними правильные связи. Благодаря синергии и симбионтам растения самостоятельно решают свои проблемы, успешно подавляют вредоносные сорняки и защищаются от вредителей без вмешательства человека.

Получение и накопление энергии

Садоводы должны учитывать расположение дома на участке и безошибочно определять теневые и солнечные стороны. Это нужно для грамотного распределения насаждений. Если одна зелень любит расти на солнце, то для других растений резкий свет станет явным препятствием для полноценного развития. В холодном климате особенно актуальна установка светоотражающих парников на южной стороне дома, помимо ранних всходов вы получаете дополнительный обогрев дома.

Получение урожая

Согласно стратегии пермакультуры 1/3 урожая идет в пищу. При этом растения можно комбинировать таким образом, что они сами будут привлекать опылителей в разное время. Правильная очередность посадки и распределение земли – залог долговременного урожая в течение всего сезона.

Использование возобновляемых ресурсов

Для поддержания естественной среды обитания флоры и фауны эксперты настоятельно рекомендуют использовать в строительстве домов и хозяйственных построек только экологически чистые материалы. Что касается растений, то предпочтение отдается тем видам, семена которых можно использовать в следующем году. Это также позволяет значительно сэкономить бюджет.

Безотходное производство

Все отходы можно вторично использовать с умом. Сюда же относятся продукты жизнедеятельности. Образцом служат биологические очистные сооружения вместо обычных септиков. В результате работы систем образуется техническая вода для полива и биологически активный ил, который используется в качестве удобрения.

Дизайн «от шаблонов к деталям»

Экостиль присутствует не только в ландшафтном дизайне сада, но и внедряется в общую концепцию расположения построек на участке. Облагородить территорию максимально эффективно можно, если учитывать такие факторы, как:

уровень грунтовых вод, минеральный состав источников, тип грунта, кислотность почвы, положение участка относительно сторон света и многое другое.

Объединение вместо разделения

Забота о многообразии флоры и фауны дает отличные результаты. Многие начинающие садоводы разделяют границы между садом и огородом, некоторые даже делают клумбы из бетона. Это противоречит концепции пермакультуры. Знатоки этого направления в курсе, что растения и насекомые взаимодействуют друг с другом, это качество можно использовать с выгодой для урожая. Например, отличным решением будет посадить рядом с плодовыми деревьями луговые травы, которые привлекают опылителей. Картофель лучше растет в сочетании с баклажанами, а качество репчатого лука будет значительно выше, если посадить его с помидорами.

Не кладите все яйца в одну корзину

Здоровье экосистемы напрямую зависит от разнообразия культур. Сочетание возобновляемых источников энергии, альтернативных природных способов вторичной переработки и продуманный ареал произрастания симбионтов позволяют создать устойчивую к вредителям и здоровую среду обитания.

Творчески реагируйте на изменения

В пермакультуре человек не является решающим фактором. Он только помогает сформировать нужную экосистему, но не борется с ней. Ищите выгоды там, где с первого взгляда их нет. На заброшенных тенистых участках растет мох? Не спешите его истреблять, ведь можно выигрышно обыграть дизайн и создать привлекательную зону отдыха. К тому же большое разнообразие растений благоприятно сказывается на плодородии почвы.

Используйте ручной инструмент и органику

Всем известно пагубное воздействие технических средств на экологию. Бензопилы, газонокосилки и мотоблоки, работающие на нефтепродуктах, выделяют в атмосферу токсичные вещества. А как мы знаем, тяжелые металлы накапливаются в корневых системах и наземных частях растений. Производство становится неэкологичным, принимать в пищу такие фрукты и овощи становится вредно. Избежать подобных проблем можно с помощью ручного инструмента. Не поленитесь посадить на участке растения с фунгицидными и антибактериальными свойствами, это убережет огород и сад от появления грибка и других плодовых инфекций.