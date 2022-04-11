Как правильно обрезать фруктовые деревья весной

Как правильно произвести обрезку фруктовых деревьев на садовом участке, знают далеко не все дачники. Журналист сделал это под руководством специалиста.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Для получения навыков весенней обрезки плодового сада на дачном участке «Вечерняя Москва» пригласила одного из лучших специалистов — садовода России Егора Григорьевича Самощенкова, доцента кафедры плодоводства, виноградарства и виноделия РГАУ-МСХА имени К. А. Тимирязева, эксперта-консультанта агропромышленных комплексов и других сельскохозяйственных предприятий.

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Их не надо жалеть

Заявляю со всей ответственностью: главный вредитель садов — женщина! — Не прикасайтесь к этой груше! Ее еще бабушка моя сажала. Ой, не троньте эту веточку, она такая изящная! Я под ней скамеечку поставлю и буду слушать соловья. Зачем вы отрезали этот сучок? Я на него кормушку для птиц вешаю зимой, — знаю по собственному опыту, ибо не раз был пойман женой за руку при попытке обрезать растущие на шести сотках яблони. Женщин не корю: натура у них тонкая, жалостливая. Но дело делать надо!

Поэтому, приступая к обрезке сада, надо четко ответить себе на вопрос: что ты хочешь получить он него, тридцатилетнего, лохматого и полузасохшего — красоту или плоды? Я, с трудом преодолев «лирическое цунами» слабой половины семейства, настроился на будущий урожай груш и яблок. Потому что прошлогодний поразил меня не столько потрясающим изобилием, сколько мелкими, невкусными плодами и обломанными под их тяжестью ветками. Егор Самощенков, осмотрев моих «беспризорниц», дал мне четкое целевое указание конечного результата обрезки четырех яблонь и трех груш преклонного возраста.

— Каждая веточка должна купаться в солнечном свете, — сказал он. — Впрочем, не мешая при этом другим. Поэтому обрезку дерева начинают с нижних ветвей, постепенно поднимаясь к вершине. Длина скелетной (толстой) ветки не должна превышать полутора метров. Можно чуть меньше, метр двадцать — метр тридцать. Такой размер делает ее крепкой, способной легко удерживать вес плодов. Общая окружность кроны, таким образом, получается около двух с половиной — трех метров. Тогда дерево не занимает на участке лишнее место, не создает излишнюю тень другим растениям, хорошо прогревается. Высота яблони и груши тоже не должна превышать двух с половиной — трех метров. С такого дерева удобно снимать плоды руками, не прибегая к различным съемникам, которые могут повредить плод, сократив срок его хранения. Ведь если яблоко или груша падают с большой высоты, то они уже для хранения не годятся.

Бестрепетной рукой, руководствуясь таким наставлением, я отхватил пилой кусок замшелой и корявой ветки с нашей обожаемой всеми членами семьи яблони. Прямо от ствола на глаз отмерил на этой же ветке 25 сантиметров до веточки с плодоносящими почками. Отрезал у нее 10-сантиметровый кончик прошлогоднего прироста. Следующую веточку отрезал у самого основания, оставив лишь «колечко» коры, которое потом затянет ранку. Если по какой-то причине обрезка дерева делается осенью, то можно отрезать лишние части веток между почками, но потом, весной, надо обязательно эти «пенечки» устранить, обрезав до почки, до «колечка». Иначе засохнут и загниют...

Но давайте вернемся к нашим «лохудрам», которых мы не стригли тридцать лет — со дня посадки.

— Современное садоводство рассчитано на максимальное получение урожая, — просвещал меня, распятого на ветвях старой яблони, Егор Самощенков. — Поэтому яблони в промышленных садах живут не более 10–15 лет. Отплодоносили — и в костер. Высаживают новые. В дачных и сельских садах плодовые деревья, как правило, живут многие десятилетия.

Встречаются и вековые экземпляры. На них много прироста, так называемых волчков. Не надо их бояться. Это наследники дерева, способные увеличить его жизнь и плодоношение. На толстых (скелетных) ветках их оставляют через те же 25–30 сантиметров. На главном стволе из них формируют уже скелетные ветки вместо старых или усохших. Порядок обрезки тот же, что с родными толстыми ветвями: длина не больше метра-полутора, три или четыре веточки, отходящие в стороны. Таким образом, старой яблоне или груше можно продлить жизнь еще на десяток-другой лет.

Ветка за веткой поднимаюсь к вершине старой груши и — упираюсь в провода нашей дачной линии электропередачи. Тут уж не до почек и «колечек». По совету Самощенкова, нахожу на стволах (их у моей груши несколько, потому что сформирована неправильно, «жалостлив о») ветви, расположенные метра на полтора-два ниже проводов. Над ними стволы обрезаю безжалостно. Конечно, убираю самые плодоносные побеги. Но — жизнь дороже. Во влажную погоду такие ветки проводят электрический ток. Опасность — смертельная. Ученый советует мне и впредь не останавливаться, укорачивать стволы.

Нестрашно, что они голые, без веток. После обрезки на них начнут просыпаться новые спящие почки. Из них можно формировать новые ветви. Так старое, неухоженное дерево обретает новую, правильную по внешности и плодоносности жизнь. Не надо его, конечно, вырезать до стандартных трех метров. Пяти-шестиметровое, оно уже вполне удобно для ухода за ним и уборки урожая. Ну а уж если решили от одного из стволов избавиться, то отрезать его надо тоже до «колечка», чтобы рана затянулась корой, а не собирала пыль, грязь и не загнивала.

Кстати, на месте таких неправильных обрезов часто образуются дупла. В них селятся филины, которые по ночам «ухают» и пугают робких дачниц. Но это так, к слову. Намного важнее проблемы того, кто производит обрезку, то есть меня самого.

Сама садик я садила

Признаюсь — мне чуть больше семнадцати лет: «порхать» по сучьям яблонь, подобно синичкам, я еще могу, но уже с большим трудом. К тому же не всякому садоводу-дачнику выпадает удача работать под руководством доцента, заведующего кафедрой плодоводства легендарной академии. Максимум на что могут рассчитывать большинство владельцев шести соток, так это на «консультации» кого-то из домочадцев или соседей, которые заключаются в командах — «не тронь эту веточку» или, наоборот, «отрезай побольше, а то мне сук в забор уперся».

К чему я клоню? А вот к чему: обрезать сад должен специалист, то есть агроном с достаточным опытом работы. Есть ли такие работники на территории нашего огромного плодоносного региона вообще и в достаточном количестве?

— Есть в Подмосковье практикующие агрономы-садоводы, — отвечает Егор Григорьевич. — Но в единичных экземплярах. У нас на кафедре практикуются 13–15 студентов. Есть среди выпускников талантливые ребята. Но куда они трудоустраиваются после окончания учебы, нам неизвестно. Распределение — свободное и академией не отслеживается. Не будем говорить, что отсутствие опытных агрономов-садоводов — проблема. А ведь наличие двух с лишним миллионов садовых товариществ в Подмосковье — огромный рынок труда для таких специалистов.

На каждый район, по мнению Егора Самощенкова, требуются 10–15 квалифицированных агрономов-садоводов. В области сегодня 36 районов. Значит, работу могут получить от 400 до 500 высококвалифицированных специалистов. Тогда москвичам-садоводам не придется, как мне в этот раз, «порхать» синичками и дятлами по своим соткам, не без вреда для здоровья. Их работу будут выполнять знатоки своего дела.

А вот что по этому поводу думает сам Егор Самощенков:

— Обрезка плодовых деревьев — сезонная работа. Она не сможет прокормить районного агронома-садовода круглогодично. Правильно было бы дать возможность таким специалистам заниматься еще и заготовкой излишков плодов для последующей передачи их на хранение и переработку. Кроме этого, они могли бы обрабатывать сады от вредителей, обучать дачников правильным приемам круглогодичного ухода за деревьями. Поскольку сельское хозяйство является зависимым от погодных условий, не мешало бы местной власти установить таким специалистам минимальную оплату труда за счет бюджетного финансирования. Такой подход к делу требует системной организации работы агрономов-садоводов. Создания, к примеру, ассоциации, которая могла бы обеспечивать повышение их квалификации, контролировать качество работы, регулировать численность специалистов. Разумное их использование значительно увеличит производство плодов и ягод в Подмосковье как для личного потребления, так и для продажи на рынках столицы качественных продуктов питания.

Однако такая организация обслуживания садов будет менее эффективной, если законодательно не закрепить и ответственность владельцев плодовых деревьев за их уход и содержание. Практика показывает, что бесполезны все защитные меры, если они применены только на одном садовом участке. Лишаи, споры вредных грибков, болезнетворные бактерии с соседних участков тут же переселяются на обработанные от них же территории. Поэтому к владельцам садов необходимо предъявлять такие же санитарные требования, как и к владельцам животных, потому что деревья, растущие на их участках, тоже живые существа и нуждаются в правильном уходе и лечении.

Цена вопроса