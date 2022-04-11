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1 час назад

Как нельзя ухаживать за обувью

Мира Маркина

Иногда в быту мы пользуемся чужими советами. Некоторые из них действительно работают и помогают, но другие способны лишь навредить. Поэтому стоит крайне осторожно использовать непроверенные лайфхаки. "Рамблер" подскажет, какими советами никогда не стоит пользоваться, если вы хотите, чтобы ваша обувь прослужила вам долго.

Как нельзя ухаживать за обувью
Фото: unsplash.comunsplash.com

Использовать лак для волос вместо водоотталкивающего средства

Некоторые представители старшего поколения советуют не тратить деньги на специальные средства для обуви, которые отталкивают влагу, утверждая, что для этих целей прекрасно подходит обычный лак для волос. Использовать этот лайфхак точно не стоит, если вы не хотите в итоге получить грязную обувь с пятнами. Дело в том, что лак образует на поверхности ботинок липкую пленку, на которой скапливается пыль и грязь. Кроме того, лаки очень сильной фиксации могут запросто разъедать краску на обуви.

Смазывать обувь салом или растительным маслом

Те, кто советует поступать таким образом, утверждают, что если смазать салом или растительным маслом кожаную обувь в конце сезона, то она будет более мягкой и эластичной. Однако, это вовсе не так. Растительное масло, напротив, впитавшись в кожу, сделает ее твердой, а натертая салом она еще и будет ужасно пахнуть.

Использовать лимон в качестве дезинфекции обуви

В данном случае для устранения неприятного запаха предлагается положить в ботинки по кусочку лимона. Однако этот способ не только не избавит вас от неприятного запаха (может быть, только завуалирует его), но и может стать причиной быстрого размножения бактерий и даже появления плесени. Отдайте предпочтение специальным спреям.

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