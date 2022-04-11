Дизайнеры дали бюджетные советы по приданию дому уюта

Дизайнеры, специализирующиеся на экономном украшении интерьера, дали пять советов, как можно бюджетно обновить квартиру и сделать дом уютнее и ярче. Их способы приводит Yahoo Life.

Дизайнер Джинелли Джей призвала использовать фотографии при декорировании стен. Особенно хорошо, по ее мнению, снимки будут смотреться в гостиной, придавая уюта комнате. «Подбирайте фото, которые вы любите, напечатанные единообразно: либо горизонтально, либо вертикально», — посоветовала она.

Канадская дизайнер Имани Джеймс использует в оформлении интерьеров живые и срезанные цветы и растения. «Срезанные цветы хороши на ночных столиках и в пустых углах. Гортензии и орхидеи моментально придадут помещению элегантности», — говорит Джеймс. Ее фавориты среди живых растений — монстера и драцена.

Еще одна идея — граффити на стенах, предлагает ее коллега, Эмма Берил. Яркий рисунок на стене, выполненный предназначенными для работы в помещениях красками, особенно подойдет для детской.

Дизайнер Бриа Хаммел советует ботанические принты, которые можно повесить на стены вместо картин. Это могут быть не фотографии, добавляет она, а силуэты растений. Расположить такой принт можно над столом или камином.