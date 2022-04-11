Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
0° в 
USD 74.85EUR 81.71
Войти в почту
1 час назад

Дизайнеры дали бюджетные советы по приданию дому уюта

Lenta.ru

Дизайнеры, специализирующиеся на экономном украшении интерьера, дали пять советов, как можно бюджетно обновить квартиру и сделать дом уютнее и ярче. Их способы приводит Yahoo Life.

Дизайнеры дали бюджетные советы по приданию дому уюта
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Дизайнер Джинелли Джей призвала использовать фотографии при декорировании стен. Особенно хорошо, по ее мнению, снимки будут смотреться в гостиной, придавая уюта комнате. «Подбирайте фото, которые вы любите, напечатанные единообразно: либо горизонтально, либо вертикально», — посоветовала она.

Канадская дизайнер Имани Джеймс использует в оформлении интерьеров живые и срезанные цветы и растения. «Срезанные цветы хороши на ночных столиках и в пустых углах. Гортензии и орхидеи моментально придадут помещению элегантности», — говорит Джеймс. Ее фавориты среди живых растений — монстера и драцена.

Еще одна идея — граффити на стенах, предлагает ее коллега, Эмма Берил. Яркий рисунок на стене, выполненный предназначенными для работы в помещениях красками, особенно подойдет для детской.

Дизайнер Бриа Хаммел советует ботанические принты, которые можно повесить на стены вместо картин. Это могут быть не фотографии, добавляет она, а силуэты растений. Расположить такой принт можно над столом или камином.

Наконец, дизайнер Найка Андре рекомендовала присмотреться к тканевым корзинам. Обычно их используют для хранения белья, однако в тканевую корзину можно складывать игрушки в детской или домашние тапочки, и выглядеть она будет элегантнее пластиковой, заключает специалист.

Дом и сад,Yahoo,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители