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2 часа назад

Россиянам перечислили главные правила грамотной обрезки яблонь и груш весной

Lenta.ru

Егор Самощенков, садовод-агроном, эксперт агропромышленных комплексов и других сельскохозяйственных предприятий, перечислил россиянам правила грамотной обрезки фруктовых деревьев весной, чтобы они приносили хороший урожай и не засохли. Об этом эксперт рассказал изданию «Вечерняя Москва».

Названы главные правила обрезки яблонь и груш весной
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Главное правило ухода за яблонями, грушами и другими деревьями на дачном участке, по мнению агронома, не жалеть их при обрезке. Толстые (скелетные) ветки надо обрезать до длины 1,5 метра, оставляя не больше трех или четырех отходящих в стороны молодых веточек-побегов. Благодаря этому общая крона дерева укрепится, будет получать достаточное количество солнца и прогреваться, а в итоге даст большой урожай. Плоды, по словам Самощенкова, после обрезки также будут крупнее и качественнее, так как укороченные ветви смогут выдержать вес крупных плодов и не сломаться. Кроме того, нужно начинать обрезку дерева с нижних веток и постепенно переходить к верхним, чтобы сформировать красивую и равномерно освещенную крону.

Также специалист отметил, что на садовых участках деревья живут многие десятилетия, потому на них образуется много прироста. По словам Самощенкова, это «наследники дерева, способные увеличить его жизнь и плодоношение». На главном стволе из них надо формировать скелетные ветки, которые станут заменой высохшим или старым, а на толстых ветках их тоже не стоит обрезать полностью, можно оставлять на расстоянии 25–30 сантиметров друг от друга.

Еще одно важное правило — обрезать все ветки, которые упираются в электрические провода. Между ними и кроной должно быть минимум два метра пустого пространства. Это важно сделать ради безопасности жизни, чтобы избежать удара электрическим током.

Дом и сад,
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