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2 часа назад

Предложен способ справиться с застарелым налетом в унитазе

Lenta.ru

Пользователь портала Reddit предложил бороться с застарелым налетом в унитазе при помощи уксуса. На пост блогера с описанием способа обратило внимание издание Mirror.

Предложен способ справиться с застарелым налетом в унитазе
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Твердый известковый налет образуется в ванных и на кухнях вокруг кранов, в унитазах, в ванных, на трубах. Налет не только неприятен на вид, напоминает автор поста, но и может навредить трубам. По словам автора, в борьбе с ним может помочь уксус, налитый в бутылку с распылителем.

Уксусный спрей необходимо распылить на загрязнение, а через пять минут потереть жесткой губкой и при необходимости повторить, рассказывает автор. Налет, уточняют в издании, состоит из карбоната кальция, чувствительного к кислотам.

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