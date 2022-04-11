Предложен способ справиться с застарелым налетом в унитазе

Твердый известковый налет образуется в ванных и на кухнях вокруг кранов, в унитазах, в ванных, на трубах. Налет не только неприятен на вид, напоминает автор поста, но и может навредить трубам. По словам автора, в борьбе с ним может помочь уксус, налитый в бутылку с распылителем.