Инструкция: как отмыть микроволновку от жира внутри

Еда в процессе нагревания в микроволновой печи образует брызги, которые оседают на стенках и плохо отмываются. "Рамблер" расскажет, как отмыть микроволновку.
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Микроволновая печь – электрическое устройство, поэтому для начала нужно обесточить ее.
Сода и уксус
Уксус обладает неприятным запахом, поэтому многие избегают его использования. При этом его очистительные свойства заслуживают особого внимания.
- Протрите внутренние стенки микроволновки, стараясь убрать все доступные загрязнения.
- Возьмите тарелку и смешайте в ней воду, уксус и несколько ложет соды.
- Поместите тарелку внутрь микроволновой печи и включите ее на полную мощность на 10 минут.
- При закипании раствор начнет выделять пар, тем самым размягчая жир.
- В итоге, вам останется лишь протереть стенки тканью.
Сода и лимонная кислота
Лимонная кислота – эффективный химикат для борьбы с самыми сильными загрязнениями, который не оставляет после себя неприятного запаха, а ноборот дарит приятный аромат.
- В тарелке смешайте лимонную кислоту, соду и воду и дождитесь растворения.
- Загрузите все в микроволновку и включите устройство на максимальную мощность на 10 минут.
- После отключения оставьте печь закрытой еще на 10 минут.
- Затем протрите печь внутри и снаружи тряпкой, смоченной в том же растворе.
- Завершите процедуру и протрите стенки насухо.
Однако если покрытие вашей микроволновки эмалированное, то слишком часто применять лимонную кислоту для мытья не рекомендуется.
Избавиться от запаха в микроволновой печи поможет толченый активированный уголь. Его необходимо оставить в очищенной закрытой камере на ночь.