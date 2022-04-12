Инструкция: как отмыть микроволновку от жира внутри

Еда в процессе нагревания в микроволновой печи образует брызги, которые оседают на стенках и плохо отмываются. "Рамблер" расскажет, как отмыть микроволновку.

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Микроволновая печь – электрическое устройство, поэтому для начала нужно обесточить ее.

Сода и уксус

Протрите внутренние стенки микроволновки, стараясь убрать все доступные загрязнения.

Возьмите тарелку и смешайте в ней воду, уксус и несколько ложет соды.

Поместите тарелку внутрь микроволновой печи и включите ее на полную мощность на 10 минут.

При закипании раствор начнет выделять пар, тем самым размягчая жир.

В итоге, вам останется лишь протереть стенки тканью. Уксус обладает неприятным запахом, поэтому многие избегают его использования. При этом его очистительные свойства заслуживают особого внимания.

Сода и лимонная кислота

Лимонная кислота – эффективный химикат для борьбы с самыми сильными загрязнениями, который не оставляет после себя неприятного запаха, а ноборот дарит приятный аромат.

В тарелке смешайте лимонную кислоту, соду и воду и дождитесь растворения.

Загрузите все в микроволновку и включите устройство на максимальную мощность на 10 минут.

После отключения оставьте печь закрытой еще на 10 минут.

Затем протрите печь внутри и снаружи тряпкой, смоченной в том же растворе.

Завершите процедуру и протрите стенки насухо.

Однако если покрытие вашей микроволновки эмалированное, то слишком часто применять лимонную кислоту для мытья не рекомендуется.