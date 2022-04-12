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1 час назад

Инструкция: как отмыть микроволновку от жира внутри

Даша Краснова

Еда в процессе нагревания в микроволновой печи образует брызги, которые оседают на стенках и плохо отмываются. "Рамблер" расскажет, как отмыть микроволновку.

Инструкция: как отмыть микроволновку от жира внутри
Фото: unsplash.comunsplash.com

Микроволновая печь – электрическое устройство, поэтому для начала нужно обесточить ее.

Сода и уксус

Уксус обладает неприятным запахом, поэтому многие избегают его использования. При этом его очистительные свойства заслуживают особого внимания.
  • Протрите внутренние стенки микроволновки, стараясь убрать все доступные загрязнения.
  • Возьмите тарелку и смешайте в ней воду, уксус и несколько ложет соды.
  • Поместите тарелку внутрь микроволновой печи и включите ее на полную мощность на 10 минут.
  • При закипании раствор начнет выделять пар, тем самым размягчая жир.
  • В итоге, вам останется лишь протереть стенки тканью.

Сода и лимонная кислота

Лимонная кислота – эффективный химикат для борьбы с самыми сильными загрязнениями, который не оставляет после себя неприятного запаха, а ноборот дарит приятный аромат.

  • В тарелке смешайте лимонную кислоту, соду и воду и дождитесь растворения.
  • Загрузите все в микроволновку и включите устройство на максимальную мощность на 10 минут.
  • После отключения оставьте печь закрытой еще на 10 минут.
  • Затем протрите печь внутри и снаружи тряпкой, смоченной в том же растворе.
  • Завершите процедуру и протрите стенки насухо.

Однако если покрытие вашей микроволновки эмалированное, то слишком часто применять лимонную кислоту для мытья не рекомендуется.

Избавиться от запаха в микроволновой печи поможет толченый активированный уголь. Его необходимо оставить в очищенной закрытой камере на ночь.

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