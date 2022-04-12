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38 минут назад

Как оформить стену над диваном

runews24.ru

Стена над диваном всегда становится центром внимания в помещении, поэтому стоит оформить ее интересно и даже функционально.

Как оформить стену над диваном
Фото: runews24.rurunews24.ru

Самым популярным способом оформления стены над диваном являются фотографии, картины, постеры или красивая композиция из всего перечисленного. Однако дизайнеры советуют не зацикливаться только на искусстве.

Стену над диваном великолепно украсит оригинальное зеркало или композиция из интересных зеркал. Кроме того, не стоит забывать о часах, семейных фотографиях или дизайнерском панно.

Отличным решением будет полка необычной формы, на которой можно разместить любимые книги, сувениры или предметы декора. Прекрасным дополнением послужат стильные бра, которые подарят уютное освещение.

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