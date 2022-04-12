7 вещей в доме, которые притягивают несчастье

Отказавшись от некоторых предметов, можно поправить финансовое положение, улучшить настроение и обрести гармонию.

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Психологи уверены, что интерьер влияет на наше настроение и самочувствие. Дом может стать местом силы, возвращающим гармонию, а может постоянно провоцировать стресс. Конечно, это зависит и от расположения квартиры, и от ремонта, но иногда, чтобы исправить ситуацию, достаточно избавиться всего от нескольких вещей, крадущих счастье.

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Разбитая посуда

Психологи и специалисты по фэн-шуй считают, что тарелки и чашки со сколами негативно влияют на наше настроение. Во-первых, это не эстетично, во-вторых, это нарушает ощущение уютного и изобильного дома. Вы можете дорожить кружкой с небольшим сколом, как в сказке о Красавице и Чудовище, но пользоваться ей точно не надо. Если выкинуть не хватает сил, просто уберите испорченную реликвию в дальний шкаф.

Устаревшие сувениры

Мария Кондо в книге об уборке и уюте заявляет, что главное правило порядка в доме — сохранять лишь те вещи, которые приносят радость. Вряд ли к таким предметам можно отнести статуэтки, шкатулки, рамочки для фото. Они могут давно не вписываться в интерьер, но мы храним сувениры как память о тех, кто их подарил, или о важных событиях. Но разве отправленная в мусорку статуэтка, которая совсем не вписывалась в интерьер, заставит забыть о близком друге, подарившем ее? Избавьтесь от лишних предметов без сожаления, чтобы освободить пространство для новых, красивых вещей.

Непарные вещи

Согласно фэн-шуй, если предмет, у которого должна быть «вторая половина», утратил ее, он начинает негативно влиять на семейное счастье. А тем, кто еще не встретил возлюбленного, не позволяют обрести гармоничные отношения. Непарные носки, варежки, тапочки, лыжи должны отправиться в мусорное ведро. Не думайте, что когда-то они пригодятся или обретут вторую жизнь.

Сухие цветы

Увядшие цветы, бабочки в рамках и чучела животных способствуют появлению в квартире негативной энергии: если верить мастерам фэн-шуй они притягивают неудачи и безденежье. Исключение можно сделать лишь для стильных сухоцветов, которые сейчас пользуются популярностью.

Сломанная или старая техника

Хранить ненужный VHS-плеер, зарядку от потерянного телефона, сломанные провода, оправдывая себе тем, что когда-нибудь это пригодится, — плохая привычка. Эти предметы только занимают место дома, а еще «ломают» позитивную энергию. Если видеомагнитофон пылится в шкафу, чтобы раз в десять лет на нем смотреть запись свадьбы или выпускного, просто оцифруйте эти кассеты и оставьте файли в памяти компьютера.

Изношенная обувь

Специалисты фэншуй уверяют, что покупка новых тапочек — самый простой способ привлечь в дом энергию изобилия и уюта. Старая же обувь становится настоящим магнитом для неудач. Не храните изношенные тапки, избавьтесь от туфель и кроссовок, потерявших товарный вид. Может, они пригодятся на даче или в походе? Тогда вывезите их за город и храните там только для таких случаев.

Кресло-качалка