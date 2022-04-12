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56 минут назад

Перечислены главные ошибки при уборке в спальне

Lenta.ru

Эксперт по уборке Ник Шеклок перечислил главные ошибки при регулярной уборке в спальне и назвал самые грязные места и предметы в этой комнате, которые большинство людей не считают очагом размножения микробов и бактерий. Его слова приводит онлайн-издание Mirror.

Перечислены главные ошибки при уборке в спальне
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Шеклок отметил, что человек проводит в постели около трети жизни, потому особенно важно следить за тем, чтобы спальня была как можно более чистой — это поможет сохранить здоровье и избежать обострения хронических болезней.

Среди самых грязных предметов в этой комнате, которые обычно игнорируются при уборке, специалист выделил прикроватные лампы. По его словам, на их поверхности оседает пыль, грязь и огромное количество микробов, потому протирать и дезинфицировать их надо еженедельно.

Шеклок рекомендовал обратить внимание и на занавески, которые надо стирать чаще, чем раз в год:

«Они могут выглядеть чистыми и свежими, но в этот момент на них может скрываться целая колония неприятных бактерий, которые могут усилить аллергию, спровоцировать проблемы с кожей и стать источником неприятного запаха в комнате».

Также эксперт заявил, что большинство людей недостаточно часто меняет постельное белье, делать это надо еженедельно, а не раз в месяц или в 14 дней, потому что на подушке за семь дней может скопиться в несколько тысяч раз больше бактерий, чем на сиденье унитаза. Шеклок напомнил, что в основном они безвредны и представляют собой просто скопление омертвевших частиц кожи, пота и слюны, но это комбо может вызвать проблемы с кожей и обострение акне.

Дом и сад,
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