Перечислены главные ошибки при уборке в спальне

Эксперт по уборке Ник Шеклок перечислил главные ошибки при регулярной уборке в спальне и назвал самые грязные места и предметы в этой комнате, которые большинство людей не считают очагом размножения микробов и бактерий. Его слова приводит онлайн-издание Mirror.

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Шеклок отметил, что человек проводит в постели около трети жизни, потому особенно важно следить за тем, чтобы спальня была как можно более чистой — это поможет сохранить здоровье и избежать обострения хронических болезней.

Среди самых грязных предметов в этой комнате, которые обычно игнорируются при уборке, специалист выделил прикроватные лампы. По его словам, на их поверхности оседает пыль, грязь и огромное количество микробов, потому протирать и дезинфицировать их надо еженедельно.

Шеклок рекомендовал обратить внимание и на занавески, которые надо стирать чаще, чем раз в год:

«Они могут выглядеть чистыми и свежими, но в этот момент на них может скрываться целая колония неприятных бактерий, которые могут усилить аллергию, спровоцировать проблемы с кожей и стать источником неприятного запаха в комнате».