Стало известно, как часто нужно менять матрас

Чтобы избежать размножения в спальне грибка, плесени и бактерий, матрас на кровати нужно менять каждые семь лет. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на экспертов сайта online-bedrooms.

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Благоприятную среду для развития микроорганизмов на матрасе создают частички омертвевшей кожи и крошки от еды. Частицы пыли и мусора, летающие по комнате, также оседают на матрасе.

Как объяснил изданию Ник Шеклок, эксперт по уборке, постельные принадлежности — в частности, подушки — могут содержать даже больше микробов, чем сиденье унитаза.

«Не секрет, что микробы живут повсюду в наших домах, однако есть много скрытых мест, о которых мы можем даже не подумать во время наших ритуалов уборки», – предупредил он.

Еще одно место в спальне, где копится грязь — это прикроватные настольные лампы. Часто о них забывают при генеральной уборке, и они могут собирать огромное количество микробов и бактерий, как и шторы и подушки, заключили эксперты.