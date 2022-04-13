О каких расстройствах может говорить бардак в доме

Как показывает практика, отношение к чистоте и порядку у всех разное. И если одним людям жаль тратить драгоценное время на регулярную уборку, то другие просто никак не могут избавиться от навязчивой мысли приобрести в дом какую-нибудь интересную вещь, а затем еще одну, и еще. И так до тех пор, пока жилище не станет напоминать склад. «Лента.ру» решила разобраться, откуда берется бардак и как не пропустить первые признаки патологического накопительства.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Почему на самом деле возникает бардак?

Видео дня

Сам по себе беспорядок не возникает ниоткуда. Несмотря на то что многим с детства внушали мысль о необходимости поддерживать дом в чистоте и тратить на уборку каждую свободную минуту, большинство людей предпочитает все же наводить лоск от случая к случаю либо вовсе перед приходом гостей.

Согласно многочисленным исследованиям, трудности с тем, чтобы заставить себя убираться, часто объясняются далеко не только проблемами с силой воли. В основе нежелания наводить порядок могут лежать серьезные психологические проблемы. Причем, нарастающий беспорядок будет лишь их усугублять, создавая замкнутый круг. И бездумное перекладывание вещей и стряхивание пыли на автомате точно не помогут с этим разобраться.

Одной из первых причин появления постоянного беспорядка является страсть к собиранию большого количества вещей. И одно дело, если люди со временем разгребают эти завалы, и совсем другое, когда эта привычка грозит перерасти в патологическое накопительство.

Lenta.ru

Основной симптом накопительства — нежелание расставаться со старыми вещами в надежде, что когда-нибудь они точно пригодятся. Таким людям важен именно процесс собирания вещей, а не их использование. Все их находки могут годами лежать неразобранными в одной куче. В итоге постепенно вещи «захватывают» большую часть квартиры, однако хозяев это не смущает.

Проявление бережливости и запасливости: человеку становится все сложнее расстаться с какой-то вещью. Возникновение постоянной потребности пополнять свою «коллекцию»: человек начинает приносить в дом не только новые вещи из магазина, но и бывшие в употреблении экземпляры, найденные где-то поблизости. Постепенное захламление всего свободного пространства и появление характерного запаха пыли и грязи. Вытеснение человека из его собственного жилища: дом все больше становится похожим на склад. Невозможность использовать жилье по назначению не только из-за большого количества вещей или специфического запаха, но и из-за появляющейся плесени, грязи, бактерий и микробов. Для оценки тяжести накопительства сотрудники национальной исследовательской комиссии США предложили использовать определенную шкалу . Согласно этой системе оценки можно выделить пять основных стадий.

Чтобы отвоевать у вещей пространство и не превращаться в Плюшкина, эксперты рекомендуют как можно чаще проводить ревизию и без сожаления избавляться от ненужного.

Причиной появления беспорядка Дарби Саксби в статье для научного журнала называет также отсутствие симпатии к дому. Другими словами, если человеку по каким-то причинам не нравится его жилище, то и желания сделать его чище или уютнее у него тоже не возникнет. Отличным вариантом в этом случае будет сделать ремонт по своему вкусу или, если, например, отталкивает само расположение жилища, переехать в другой район или даже город.

Неудобное расположение и хранение вещей также могут вести к возникновению бардака. Если человек нерационально использует пространство и не продумал хранение, он будет пользоваться теми или иными предметами и после этого не возвращать их на место, а оставлять там, где ему вздумается. По статистике, собранной профессиональным организатором пространства Региной Ларк, в среднем американском доме хранится 300 тысяч предметов, если считать все: от скрепки до доски для глажки. Неудивительно, что, если не организовать хранение правильно и не избавляться своевременно от ненужных вещей, можно просто потеряться в этой куче.

На какие расстройства может указывать беспорядок в доме?

Как уже было сказано выше — на патологическое накопительство, или силлогоманию, это научное название расстройства. Но в России обычно такое называют синдромом Плюшкина в честь персонажа Гоголя из поэмы «Мертвые души». Такой человек тащит в дом ненужные вещи и даже не допускает мысли провести ревизию и разобрать хлам. В особо запущенной стадии помещение захламляется настолько, что становится непригодным для жизни.

Однако дело может быть не только в желании собирать дома нужное и не очень. Бардак в доме может объясняется неочевидными, на первый взгляд, причинами. Во-первых, незрелостью, или инфантилизмом, утверждает клинический психолог Сьюзан Хейтлер. В этом случае человек может быть развитым не по годам и даже реализован в своей профессии, но при этом абсолютно неприспособлен к быту. Обычно проявляется это в нежелании брать на себя ответственность, проявлять осознанность, заниматься обустройством квартиры или поддерживать чистоту.

Хронический стресс также может сказываться не только на человеке, но и на его жилье. Депрессия, тревожное расстройство, переживание потери или апатия могут подтолкнуть к накопительству. Таким образом человек пытается справиться с переживаниями и хотя бы на какое-то время позабыть о своих проблемах

К сожалению, созерцание захламленного жилища еще больше усугубляет эту проблему. В 2010 году сотрудники Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе провели исследование, направленное на восприятие людьми собственного дома. В результате выяснилось, что женщины, у которых дома творился настоящий хаос, были подвержены хроническому стрессу. Плохие отношения с близкими и проблемы со здоровьем довершали эту картину. Практически тот же самый раздрай испытывали работающие офисные сотрудники, вынужденные возвращаться с работы в неубранный дом.

Lenta.ru

Существует также прямая взаимосвязь между вечным домашним хаосом и прокрастинацией, выяснили ученые из Чикагского университета. Закрепившийся в научных кругах в 1977 году термин «прокрастинация» обозначает привычку откладывать дела на потом. Обычно под прокрастинацией скрывается не только отсутствие мотивации, но и неуверенность в собственных силах, внутренние страхи или даже протесты. Человек сначала нарушает дедлайны и договоренности, а затем корит себя за это. И так по кругу.

Казалось бы, какая связь между нежеланием поддерживать свой дом в чистоте и попыткой привлечь к себе внимание? Ученые из Университета Раскина в Англии выяснили, что люди с синдромом дефицита внимания и гиперактивности значительно чаще подвержены хаосу и беспорядкам.

Хронический бардак действительно может быть для них своеобразной манипуляцией. Они демонстрируют беспомощность в надежде на внимание и заботу

Бывает и такое, что люди предпочитают жить в вечном бардаке лишь потому, что им кажется невозможным достичь той идеальной картинки, которая уже сложилась у них в голове, поэтому не стоит и пытаться. Действие, выполненное наполовину, воспринимается ими как личная неудача или даже катастрофа, поэтому они предпочитают даже не начинать. Поэтому болезненный перфекционизм зачастую также негативно влияет на человека, как и желание пустить все на самотек.

Как превратить уборку в приятный процесс и полезную привычку?

По словам профессора психологии Джозефа Феррари, изучающего причины захламления жилища и влияние беспорядка на эмоциональное состояние, многие люди просто не могут заставить себя выкинуть какие-то вещи. Из-за излишней эмоциональной привязанности они не могут расстаться с определенными предметами и всячески оттягивают процесс уборки. Психолог рекомендует тем, кому сложно выкинуть что-то из дома, поручить этот процесс кому-то другому. Иначе есть шанс так и не избавиться от ненужных предметов.

Также психолог Джозеф Феррари рекомендует отказаться от импульсивных покупок. По его словам, большая часть того, что приобретают люди, просто им не нужна.

Прежде чем приносить в дом очередную безделушку, психолог рекомендует взвесить все за и против и спросить себя, можно ли без этого обойтись

Lenta.ru

Далее эксперты рекомендуют продумать эргономическое положение вещей с учетом образа жизни всех домочадцев, поэтапный вариант поддержания элементарного порядка. Так, например, профессиональный организатор пространства Регина Ларк рекомендует использовать разделители и специальные ящики для хранения. Это поможет поддерживать дом в чистоте, сэкономив силы и время.

Также очень важно научиться делегировать обязанности. Вместо того чтобы взваливать все бытовые хлопоты на себя, психологи советуют распределять обязанности между членами семьи. Таким образом можно успеть сделать гораздо больше и найти время на себя.