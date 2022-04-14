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1 час назад

Эксперты рассказали о влиянии цвета обоев на настроение

Lenta.ruиещё 1

Группа дизайнеров и архитекторов в интервью для Livingets рассказала, как цветовые сочетания в интерьере могут повлиять на настроение, работоспособность и сон. По мнению специалистов, цвета оказывают серьезное воздействие на мысли, чувства и поступки человека.

Эксперты рассказали о влиянии цвета обоев на настроение
Фото: UnsplashUnsplash

Дизайнер Шарма Махешвари отметил, что цветовые сочетания в интерьере могут влиять на настроение как в лучшую, так и в худшую сторону.

«Дома нас постоянно окружают разные оттенки, и они оказывают влияние на то, как мы думаем, чувствуем и даже как выглядим», — объясняет дизайнер.

По его словам, теплые цвета, такие как красный, оранжевый и желтый считаются оттенками, которые вызывают чувство счастья, оптимизма и энергии и идеально подходят для многолюдных мест, например кухни.

Более холодные цвета, вроде зеленого и фиолетового считают успокаивающими, поэтому эксперт советует выбирать их для спален.

«Фиолетовый, в частности, считается улучшающим творческие способности», — отмечает Махевшари.

Дизайнер Дженнифер Моррис дополнил, что розовый цвет является отличным вариантом для гостиной, а синие оттенки, по словам дизайнера Джуда Стюарта, ассоциируются с спокойствием и подходят для оформления спальни.

Эксперты также отметили, что зеленый цвет идеален для детской комнаты, поскольку оказывает успокаивающее воздействие на ребенка и даже может положительно повлиять на его успехи в учебе.

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Дом и сад,
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