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1 час назад

Названы десять идеальных домашних растений для жизни в городе

Lenta.ru

Блогер, «стилист растений» Натан Томас превратил свой дом в джунгли с помощью 120 горшков с зеленью. В беседе с изданием Metro он перечислил десять, на его взгляд, идеальных домашних растений для жизни в городе.

Названы десять идеальных домашних растений для жизни в городе
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам Натана Томаса, понять, приживется ли растение дома, можно только на практике. «Ошибки помогают нарастить опыт, но всегда печально видеть, как растение умирает», — признался он.

Среди самых неприхотливых растений Натан назвал сциндапсус пятнистый.

«Сциндапсусы предпочитают тень и будут расползаться по стенам, если подготовить на стене специальные крючки»,

— посоветовал блогер.

Драцена (сансевиерия), в свою очередь, переживет долгий период без полива.

«Может расти и на свете, и в тени. Они вырастают высокими, так что выбирайте большой горшок, чтобы корням хватило места»,

— сказал он.

Комнатная лиана эпипремнум, продолжил Натан, — еще одно удобное для горожанина растение.

«Говорят, эпипремнум растет даже в темноте»,

— отметил блогер.

Также в десятку сымых удобных для городского жителя растений он включил филодендрон красноватый, монстеру деликатесную, аглаонему, замиокулькас, юкку нитчатую, фикус каучуконосный и калатею ланцетолистную.

Дом и сад,
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