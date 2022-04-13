Названы десять идеальных домашних растений для жизни в городе

Блогер, «стилист растений» Натан Томас превратил свой дом в джунгли с помощью 120 горшков с зеленью. В беседе с изданием Metro он перечислил десять, на его взгляд, идеальных домашних растений для жизни в городе.
По словам Натана Томаса, понять, приживется ли растение дома, можно только на практике. «Ошибки помогают нарастить опыт, но всегда печально видеть, как растение умирает», — признался он.
Среди самых неприхотливых растений Натан назвал сциндапсус пятнистый.
«Сциндапсусы предпочитают тень и будут расползаться по стенам, если подготовить на стене специальные крючки»,
— посоветовал блогер.
Драцена (сансевиерия), в свою очередь, переживет долгий период без полива.
«Может расти и на свете, и в тени. Они вырастают высокими, так что выбирайте большой горшок, чтобы корням хватило места»,
— сказал он.
Комнатная лиана эпипремнум, продолжил Натан, — еще одно удобное для горожанина растение.
«Говорят, эпипремнум растет даже в темноте»,
— отметил блогер.
Также в десятку сымых удобных для городского жителя растений он включил филодендрон красноватый, монстеру деликатесную, аглаонему, замиокулькас, юкку нитчатую, фикус каучуконосный и калатею ланцетолистную.