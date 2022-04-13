Названы десять идеальных домашних растений для жизни в городе

Блогер, «стилист растений» Натан Томас превратил свой дом в джунгли с помощью 120 горшков с зеленью. В беседе с изданием Metro он перечислил десять, на его взгляд, идеальных домашних растений для жизни в городе.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

По словам Натана Томаса, понять, приживется ли растение дома, можно только на практике. «Ошибки помогают нарастить опыт, но всегда печально видеть, как растение умирает», — признался он.

Среди самых неприхотливых растений Натан назвал сциндапсус пятнистый.

«Сциндапсусы предпочитают тень и будут расползаться по стенам, если подготовить на стене специальные крючки»,

— посоветовал блогер.

Драцена (сансевиерия), в свою очередь, переживет долгий период без полива.

«Может расти и на свете, и в тени. Они вырастают высокими, так что выбирайте большой горшок, чтобы корням хватило места»,

— сказал он.

Комнатная лиана эпипремнум, продолжил Натан, — еще одно удобное для горожанина растение.

«Говорят, эпипремнум растет даже в темноте»,

— отметил блогер.