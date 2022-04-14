Какие растения подойдут для создания «домашних джунглей»

Блогер Натан Томас рассказал, какие 10 растений могут стать идеальным дополнением для уюта в городской квартире.
«Сциндапсусы предпочитают тень и будут расползаться по стенам, если подготовить на них специальные крючки», – объяснил эксперт.
Если хочется, чтобы растение долго жило без полива, то подойдет драцена.
Комнатная лиана эпипремнум растет даже в темноте и неприхотлива в уходе.
Также в интерьер комнаты хорошо впишутся филодендрон красноватый, монстера деликатесная и аглаонема.
Для создания домашних джунглей подойдут замиокулькас, юкка нитчатая, фикус каучуконосный и калатея ланцетолистная, сообщает издание Metro.
Ранее «ФедералПресс» писал о четырех дизайнерских советах для создания уюта в квартире.