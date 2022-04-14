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1 час назад

Какие растения подойдут для создания «домашних джунглей»

РИА "ФедералПресс"

Блогер Натан Томас рассказал, какие 10 растений могут стать идеальным дополнением для уюта в городской квартире.

Какие растения подойдут для создания «домашних джунглей»
Фото: R. Koenig / blickwinkel / globallookpress.comR. Koenig / blickwinkel / globallookpress.com

«Сциндапсусы предпочитают тень и будут расползаться по стенам, если подготовить на них специальные крючки», – объяснил эксперт.

Если хочется, чтобы растение долго жило без полива, то подойдет драцена.

Комнатная лиана эпипремнум растет даже в темноте и неприхотлива в уходе.

Также в интерьер комнаты хорошо впишутся филодендрон красноватый, монстера деликатесная и аглаонема.

Для создания домашних джунглей подойдут замиокулькас, юкка нитчатая, фикус каучуконосный и калатея ланцетолистная, сообщает издание Metro.

Ранее «ФедералПресс» писал о четырех дизайнерских советах для создания уюта в квартире.

Дом и сад,
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