Какие растения подойдут для создания «домашних джунглей»

Блогер Натан Томас рассказал, какие 10 растений могут стать идеальным дополнением для уюта в городской квартире.

Фото: R. Koenig / blickwinkel / globallookpress.com R. Koenig / blickwinkel / globallookpress.com

«Сциндапсусы предпочитают тень и будут расползаться по стенам, если подготовить на них специальные крючки», – объяснил эксперт.

Если хочется, чтобы растение долго жило без полива, то подойдет драцена.

Комнатная лиана эпипремнум растет даже в темноте и неприхотлива в уходе.

Также в интерьер комнаты хорошо впишутся филодендрон красноватый, монстера деликатесная и аглаонема.

Для создания домашних джунглей подойдут замиокулькас, юкка нитчатая, фикус каучуконосный и калатея ланцетолистная, сообщает издание Metro.