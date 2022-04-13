Как делают уборку в других странах

Несмотря на устоявшиеся традиции, ритуалами наведения порядка можно вдохновиться.

Фото: WomanHit.ru WomanHit.ru

Чистоту и уют в доме ценят по всему миру, но к уборке в разных странах относятся очень неодинаково. Кто-то готов тратить на наведение порядка по несколько часов каждый день, другие считают это лишним. Но у всех точно есть, чему поучиться.

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США

К вопросам быта в больших городах Америки относятся довольно легкомысленно. Готовят дома далеко не все, предпочитая выбираться на ужин в ресторан или заказывать еду на дом, на уборку тоже время предпочитают не тратить. Дома американцы ходят в уличной обуви, шокируя жителей многих других стран, но это легко объяснимо: из-за мягкого климата и постоянной обработки асфальта специальными средствами, пыли на подошве почти не остается.

Обязательной бытовой техникой в США стирается сушилка для белья: развешивать постиранные вещи не принято. Уборкой обычно занимаются раз в две недели, распределяя обязанности между всеми членами семьи.

Германия

О немецкой педантичности ходят легенды и уборка, конечно, не исключение. Порядок в доме жители Германии поддерживают очень тщательно: каждый день они протирают полы и пыль, обязательно моют посуду перед сном — оставлять кухню грязной вечером непринято.

Особое внимание немцы уделяют сортировке мусора: выбросить все отходы в одном пакете нельзя. Во дворах установлены контейнеры не только для бытовых отходов, пластика, стекла, бумаги, но и для ненужной, но целой одежды — а вдруг кому пригодится.

Норвегия

Как и в Германии, в этой скандинавской стране к порядку и уюту относятся крайне щепетильно. Правда, норвежцы — настоящие адепты минимализма, уборка занимает у них не больше получаса, а ежедневно от пыли избавляется робот-пылесос. При этом бытовой химией с резкими запахами и опасным составом здесь не пользуются, предпочитаю специальные тряпочки для пыли и раствор уксуса, которым протирают зеркала, краны и металлические ручки.

Арабские Эмираты

Бытом здесь занимаются только женщины, но к уборке они относятся без драматизма: большинство хозяек использует современную технику, поэтому времени на наведение порядка тратится немного. Особое место для жителей востока занимает аромат в доме. Чтобы создать атмосферу используют свечи, палочки, диффузоры, предпочитая тяжелые древесные ароматы, настраивающие на расслабление и сон.

Италия

Темпераментные итальянки начинают день с уборки, следуя заветам Маленького принца. Они рьяно борются с пылью, поэтому перед учебой и работой, вытряхивают постельное белье, коврики, пледы и скатерти с балкона. Особо старательную девушку могут поддержать прохожие криками: «Ты молодец! Отлично!» После обеда в Италии прибираться непринято: это время посвящают семье, приготовлению еды и отдыху.

Китай

В этой стране часто используют трюк, которым пользовались еще наши бабушки: во время уборки оборачивают швабру и метелку капроновыми колготками. Статическое электричество помогает собрать пыль.

Япония