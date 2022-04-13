Как отбелить тюль?

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Всегда приятно смотреть на новую, белоснежную тюль. Она дополняет интерьер и радует глаз. Однако со временем появляется желтизна или серость, что значительно портит их внешний вид, а заодно и настроение хозяевам. Как же быть? Существует несколько способов вернуть прежнюю белизну, подробностями о бытовом секрете поделились журналисты издания «Профиль».

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Отбеливание при помощи соли.

Долгий, но в тоже время эффективный метод отбеливания. На порцию стирального порошка добавьте три-четыре столовые ложки соли. Замочите тюль в этом растворе и оставьте на 3-4 часа или на ночь. После стирки сделайте еще один солевой раствор, но без порошка, и прополощите в нем ткань.

Отбеливание при помощи соды.

Может помочь, если ткань не слишком грязная. В таз с теплой водой всыпьте 50 грамм стирального порошка и 1 столовую ложку соды, хорошо перемешайте. Положите в воду тюль на 20 минут, а затем постирайте и прополощите их.

Отбеливание при помощи крахмала.

Крахмал может помочь вернуть первоначальную белизну. Этот способ нужно применять после стирки. Сначала тюль надо постирать обычным способом, а затем взять стакан крахмала и развести его в ванной с теплой водой. Замочите шторы в растворе на пять-шесть часов. Не отжимая, сразу развесьте шторы – так он не только приобретет белый цвет, но и хорошо сохранит форму.

Отбеливание при помощи перекиси и нашатыря.

Натуральную ткань можно отбелить 3%-ной перекисью водорода и нашатырным спиртом. Нужно набрать воду температурой 60°С. Далее, необходимо развести 2-3 столовые ложки перекиси, одну столовую ложку нашатырного спирта и перемешайте. Замочите в этом растворе шторы и оставьте на 30 минут. Затем хорошо прополощите занавески, отожмите и высушите.

Отбеливание при помощи синьки.

Проверенный способ прямиком из «бабушкиных советов». Нужно сделать раствор из расчета половина чайной ложки синьки на 10 литров теплой воды, примерно 35°С, далее, нужно перемешать, чтобы не осталось комочков. После чего, следует прополоскать тюль в тазу с синькой, а потом в чистой воде. Следует быть осторожным, ведь в стиральной машине после полоскания могут остаться синие разводы из-за того, что средство плохо размешалось.